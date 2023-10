Cómo hacer los carteles de Pixar con inteligencia artificial

Es obvio que la inteligencia artificial sigue imparable y que comenzar a utilizarla puede ser divertido, además de útil. Si hace unos días te hablaba de una web capaz de crear fotografías muy realistas, hoy vamos a sacar partido a nuestro lado más cinéfilo. Esta es la web que te permite reproducir gratis carteles personalizados de películas al estilo de los de Pixar o Disney.

Haz carteles de Pixar gratis con Bing

Seguro que tienes ganas de hacerlo y probarlo por ti mismo. Para ello, deberás ir a Bing, que es el buscador de Microsoft. Puedes acceder desde aquí e iniciar sesión. Si tienes una cuenta de Hotmail o de Outlook ya lo tienes y si no, aprovecha y crea una cuenta gratuita. Dispondrsá de una serie de créditos diarios para hacer carteles, pero ya te decimos que son más que suficientes.

Lo único que debes hacer es dejar una descripción detallada del cartel que quieres crear. En mi caso, he dejado estas instrucciones.

«Crea un cartel de una película de Pixar 3D con una niña de 5 años rubia de pelo rizado y sonriendo y que se llame Natalia».

Tras unos segundos se hace la magia, Bing te proporciona 4 carteles diferentes que puedes descargar. En mi caso, me he quedado con estos dos que han sido los que más me han gustado.

A decir verdad, los resultados son muy satisfactorios y automáticamente te entran ganas de seguir creando. Ahora he ido un paso más allá, le he dado la siguiente instrucción a Bing:

«crea un cartel de una película de Pixar 3D con un hombre mayor gruñón y enfadado que persigue a unos niños traviesos». Pues los resultados más satisfactorios han sido estos.

Aunque esperaba que la cara de los niños fuese de temor y no de enfado no es un mal resultado. Por eso, fui más explícito en la descripción y puse lo siguiente:

«crea un cartel de una película de Pixar 3D con un hombre mayor gruñón y enfadado que persigue a unos niños asustados».

Bueno, ahora sí, aunque los niños no son perseguidos, también persiguen. Pero a decir verdad, los resultados son muy buenos y cuanto más explícito seas, mejores resultados vas a conseguir. Recuerda que se trata de una herramienta gratuita y que ofrece la posibilidad de crear imágenes de todo tipo, no solo carteles de Pixar o Disney, sino de aquello que se te pase por la cabeza.