La generación de imágenes por IA ya da miedo: así es Adobe Firefly

La inteligencia artificial vuelve a sorprender una vez más con una herramienta gratuita que se encuentra a tu disposición. No es otra que Adobe Firefly, que posibilita la creación de imágenes e ilustraciones con un alto grado de realismo, y que además va un paso más allá con respecto a otras herramientas que ya tienes a tu disposición.

Adobe Firefly hace todo esto

Esta herramienta se integrará en los programas del propio Adobe, perio en este caso, lo puedes usar de forma gratuita en su versión web solamente registrándote. Lo he probado y, a decir verdad, los resultados me han sorprendido. No solo porque es capaz de crear fotos o ilustraciones con las instrucciones que le des, sino porque lo hace con una gran precisión, rapidez y lo que es mej00or, puedes editar posteriormente el contenido. Vayamos con algunos de los ejemplos que he conseguido hacer.

Foto de una niña de 12 años escalando el Everest

Foto de un hombre maduro en un club lleno de humo jugando al billar

Una ilustración de un vaso de agua en llamas

Puedes ir un paso más allá

Lo más interesante, y sorprendente a la vez, es que Adobe Firefly permite realizar ediciones de las imágenes que has generado, todo con la calidad que un herramienta de este desarrollador es capaz de producir. Y no se trata de herramientas simples de edición, tienes la posibilidad de eliminar objetos, colocar objetos, cambiar la intensidad de la luz. Es ideal para realizar cualquier tipo de cartel o ilustración y obtener unos resultados profesionales. Por ejemplo, he solicitado que crease la fotografía de un salón lleno de plantas, y posteriormente, he realizado algunos cambios y colocado un marco. A decir verdad, el resultado es excelente. Puedes incluso añadir efectos predeterminados como bokeh, pastel, o bien, cargar tus propias imágenes para que sirvan de referencia.

Solo necesitas registrarte de forma gratuita en la web para comenzar a disfrutar de la creación de imágenes gracias a la inteligencia artificial. El grado de realismo que se consiguen, junto con la opción de edición de fotos hacen de esta herramienta un elemento indispensable a la hora de crear ideas y de ser una alternativa a los tradicionales bancos de imágenes cuando necesitamos una foto y no damos con ella. La inteligencia artificial es una realidad que ya permite la creación de un contenido con unos excelentes resultados y unas dosis de realismo muy alta. La imaginación toma el poder.