Cómo eliminar de verdad y bien los datos personales antes de vender tu iPhone

Con la llegada de los nuevos modelos, muchos usuarios aprovechan para vender su antiguo iPhone y recuperar parte de la inversión. Sin embargo, eliminar los datos personales del iPhone no es tan simple como restaurarlo de fábrica. Si no sigues los pasos correctos, podrías dejar información sensible accesible a otras personas, como tus fotos, contraseñas o incluso tus conversaciones de iMessage y WhatsApp. Así puedes eliminar de verdad toda tu información antes de vender tu iPhone, paso a paso, para que el nuevo propietario reciba un dispositivo limpio y completamente desvinculado de ti.

1. Desvincula tu cuenta de iCloud

Antes de hacer cualquier otra cosa, lo más importante es cerrar sesión en iCloud. Esto elimina la conexión del dispositivo con tu Apple ID y evita que se quede bloqueado por el sistema de protección de Apple.

Para hacerlo, entra en Ajustes, pulsa tu nombre en la parte superior y selecciona Cerrar sesión, que se encuentra abajo del todo. El sistema te pedirá tu contraseña para confirmar la operación. Si usas servicios como Buscar mi iPhone, también se desactivarán automáticamente. Nunca restaures el teléfono sin haber cerrado la sesión de iCloud primero, ya que el nuevo dueño no podrá activarlo y el dispositivo quedará inutilizable.

2. Realiza una copia de seguridad

Aunque tu objetivo sea borrar todo, primero deberías guardar tus datos. Puedes hacerlo desde iCloud (en Ajustes > iCloud > Copia de seguridad) o mediante un ordenador con Finder o iTunes.

Esto te permitirá conservar tus fotos, contactos, mensajes y configuraciones para transferirlos fácilmente al nuevo iPhone. Una vez completada la copia, ya puedes proceder al borrado sin miedo a perder nada importante.

3. Cierra sesión en las apps más sensibles

Algunas aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Netflix o Spotify guardan información de inicio de sesión o preferencias de usuario. Aunque la restauración suele borrarlas, es recomendable cerrar sesión manualmente en las que contengan datos personales o información bancaria. En el caso de WhatsApp, también puedes hacer una copia de seguridad de tus chats antes de eliminar la app.

4. Elimina los dispositivos vinculados y accesorios

Si utilizas accesorios como AirPods, Apple Watch o AirTag, desvincúlalos del iPhone antes de venderlo. En el caso del Apple Watch, entra en la app del reloj y selecciona Desvincular Apple Watch. Esto desactiva el emparejamiento y elimina la protección por bloqueo de activación. Si tienes el iPhone asociado a otros servicios, como un coche con CarPlay o un altavoz inteligente, elimina también esos vínculos desde sus respectivas apps.

5. Desactiva los métodos de pago y Face ID

Antes de restaurar el sistema, borra las tarjetas de Apple Pay desde Ajustes > Cartera y Apple Pay. También es recomendable quitar tus datos biométricos, como el Face ID o Touch ID, desde el apartado Código y Face ID. Esto garantiza que ninguna huella o patrón facial quede registrado en el dispositivo.

6. Restaura el iPhone a valores de fábrica

Ahora sí, es el momento de eliminar toda la información. Entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenido y ajustes.

El sistema te pedirá introducir el código del dispositivo y confirmará el borrado. Una vez iniciado, el proceso puede tardar varios minutos, y el iPhone se reiniciará completamente limpio, como recién salido de la caja. Durante este proceso, Apple también elimina las claves de cifrado del almacenamiento interno, lo que hace imposible recuperar los datos anteriores.

7. Comprueba que está realmente limpio

Cuando el iPhone se reinicie, deberías ver la pantalla de bienvenida con el mensaje “Hola” en varios idiomas. Si el asistente de configuración aparece sin pedir ninguna contraseña ni mostrar tu nombre, el borrado se ha completado correctamente.

En este punto, el teléfono ya no tiene ningún vínculo con tu cuenta ni conserva datos personales, por lo que puedes entregarlo o venderlo con total tranquilidad.

8. Un último consejo: borra el dispositivo también desde iCloud

Para mayor seguridad, entra en icloud.com/find desde otro dispositivo y elimina el iPhone de tu lista de equipos. De este modo, se desvinculará definitivamente de tu cuenta de Apple y desaparecerá de la red de Buscar.

Vender tu antiguo dispositivo es una excelente forma de financiar el nuevo, pero no conviene hacerlo sin eliminar los datos personales del iPhone. Así, te aseguras de que el comprador reciba un dispositivo limpio y de que tu información personal, fotos, contraseñas, mensajes o métodos de pago, quede completamente fuera de su alcance.