Cinco regalos tech que son un acierto para pedirle a los Reyes

Los Reyes Magos ya empieza a preparar sus cabellos para comenzar a repartir regalos. Si tienes que hacer alguno de tipo tech y andas un poco justo de ideas, te dejo esta propuesta interesante que puedes comprar en Amazon y que, a buen seguro, es un excelente acierto.

Regalos tech para acertar en Reyes

Comenzamos con el despertador que anima hasta los más remolones. El Nuevo Amazon Echo Spot es un aliado para comenzar el día con ganas y además de ayudar a activarte, te informa de las noticias, pone música o activa tus luces. Sin duda, un acierto de cara a Reyes, sobre todo si su precio se encuentra a 54€.

Un libro electrónico es siempre un acierto, y el nuevo Kindle Colorsoft lleva la experiencia de lectura un paso más allá. Es el primer Kindle con pantalla a color, pero ofrece opciones interesantes que son apreciadas por los lectores. Por ejemplo, poder subrayar en colores. lee el análisis de este dispositivo y acierta seguro, lo encuentras en Amazon por 299€.

Los mini Pcs se están convirtiendo en buenos aliados para trabajar o entretenerse. Si tu presupuesto es limitado, pero no deseas renunciar a un buen equipo, el GEEKOM Air 12 Lite es una buena opción. Se vende en la plataforma americana por 219€, y todo lo que hace, lo realiza a las mil maravillas. Lee más sobre este equipo para saber todo lo que da de sí.

Es el momento de apostar por un teléfono móvil. Si deseas uno económico, pero con un estilo único y funciones interesante, el moto g55 5G es para no perderlo de vista. A su favor, buena pantalla, cámara que cumple y sistema de audio Dolby Atmos. En Amazon se encuentra a 189€, y el acabado trasero es de cuero vegano.

Para finalizar, recomiendo estos auriculares ideales para dormir. El placer de escuchar música en los soundcore Sleep A20 se une a la posibilidad de registrar el sueño, ayudarte a mejorarlo y, sobre todo, evitar la pesadilla de dormir con ronquidos. Lee este análisis y descubre por qué son tan apreciados.Puedes comprarlos en Amazon por 149€.

Todos estos regalos tech para sorprender en Reyes son un gran acierto. Y no es por capricho, sino porque todos ellos he tenido la oportunidad de ponerlos a prueba y me han dejado una excelente sensación. No te los dejes en la cesta de la compra, la disponibilidad de estos gadgets puede ser limitada.