Los auriculares soundcore Sleep A20 te desean dulces sueños

A lo largo de este 2024 he tenido que analizar, muy a gusto, 22 auriculares diferentes, y los soundcore Sleep A20 son, probablemente, los que más me ha sorprendido. No por la calidad de audio, que la tienen, o por su formato, que es diferente, sino por incorporar una serie de funciones muy útiles para un perfil muy concreto de usuarios. Así son los soundcore Sleep A20 , unos auriculares ideales para quienes necesitan una ayuda a la hora de dormir.

Los soundcore Sleep A20 son algo distinto

Esta firma, fundada por ingenieros de sonido y que se caracteriza por imprimir un sello de calidad notable a todos sus dispositivos, ha diseñado los soundcore Sleep A20 como el vehículo conductor para quienes van buscando algo más que escuchar música. Sí, dejando de un lado la calidad sonora, que está muy a la altura, los soundcore Sleep A20 son los primeros auriculares a los que me enfrenta capaces de monitorizar tu sueño y, en caso de que lo necesites, ayudarte a dormir.

Los soundcore Sleep A20 han sido orientados por su diseño enfocado en la comodidad durante el sueño, especialmente para los durmientes laterales. El cuerpo de los auriculares está fabricado con plástico suave al tacto, dando una sensación premium. La característica más notable es la gran cantidad de relleno de silicona alrededor del cuerpo y la punta. Estas almohadillas se adaptan por completo al oído, evitando que el cuerpo del auricular se clave en la oreja. Los auriculares tienen un diseño de perfil bajo, lo que reduce la presión sobre ellos cuando se apoya la cabeza en la almohada. Ya de por sí, la cancelación de ruido pasiva es excelente.

Funcionalidades para el sueño

Tal y como he comentado, los soundcore Sleep A20 van más allá de ser simples auriculares, ya que ofrecen características específicas para mejorar la calidad del sueño. A través de la aplicación Soundcore, se puede acceder a una variedad de ruidos que ayudan a dormir, como lluvia, sonidos de hoguera, del interior de un avión o ruido blanco. Es posible configurar una alarma directamente en los auriculares. Utilizando el micrófono del móvil, los auriculares ajustan automáticamente el volumen según los niveles de ruido ambiental.

En la cama dan la nota

Los soundcore Sleep A20 han demostrado ser muy efectivos para ayudar a conciliar el sueño. El audio reproducido directamente en los oídos resultó ser más relajante y beneficioso que el sonido proveniente de, por ejemplo, una TV o un altavoz inteligente. Cierto es que yo me duermo con mucha facilidad sin necesidad de ayuda, durante los días que los he estado probando los he encontrado como un excelente aliciente.

En primer lugar, porque no se clavan en el oído, son muy cómodos. Para quienes buscan dormirse rápidamente o tienen la necesidad de escuchar algo mientras ves el sueño, no me cabe duda de que son los auriculares ideales. Además, quienes se duerman con ellos y despierten por la mañana si los auriculares en las orejas, lo tiene muy fácil. Mediante la aplicación puede emitir un sonido para buscarlos fácilmente entre las sábanas.

Y es que gracias a la aplicación puedes ir estableciendo patrones adecuados de sueño. Sin duda, una ayuda para quienes desean establecer una rutina a la hora de ir a la cama. Los auriculares se convierten en este caso en unos aliados, ya que ofrecen información de cómo has dormido, del tiempo en cada una de las fases del sueño… Creo que la marca da un paso adelante con respecto a sus rivales a la hora de posicionarse como un dispositivo que van más allá de escuchar música.

También cuentan con la ventaja de ser una buena opción para aquellas parejas, en las que una de las partes sufre las consecuencias de los ronquidos. Los auriculares actúan cancelando de manera pasiva muy bien esos ronquidos, ya que al no clavarse en el interior del oído, la comodidad es máxima y se reduce tener que despertarse en medio de la noche por esos desagradables sonidos.

Un rotundo sí

Creo que los soundcore Sleep A20 son un impulso muy importante para quienes buscan mejorar la calidad de sueño a través de un dispositivo como este. Se escucha muy bien, pero creo que su principal valor se encuentra en cómo te ayudan a establecer un patrón de sueño. Muy recomendables si no tienes problema en dormir con los pabellones auditivos bloqueados por unos auriculares. Tal y como he comentado, no se trata de mi caso, tomo el sueño muy rápidamente y además duermo solo, pero durante las pruebas, el aislamiento producido por la simple colocación de los auriculares era máxima. Los soundcore Sleep A20 pueden comprarse en la web del fabricante a un precio de 149 €.