Con ChatGPT puedes divertirte y entrenarte para ‘Cifras y letras’

El programa de televisión «Cifras y letras» es uno de los clásicos de nuestra pantalla. Presentado en la actualidad por Aitor Albizua con Elena Herraiz y David Calle como expertos, debutó ante los espectadores en un lejano 1991. Ahora, con ChatGPT como uno de los recursos más utilizados para resolver cualquier tipo de duda, tienes la oportunidad de jugar y entrenarte para el programa con esta herramienta. Te cuento cómo es posible que puedas jugar a cifras y letras con ChatGPT.

Juega con ChatGPT a Cifras y letras

Si utilizas ChatGPT puedes divertirte y entrenarte para el programa de televisión. Sabrás que la mecánica de este concurso es la de formar palabras con una serie de vocales que se generan al azar, y acercarse lo máximo o dar el número exacto de una cifra con otras dadas y utilizando las operaciones matemáticas básicas, es decir, suma, resta, multiplicación y división.

Como sabrás, ChatGPT es una aplicación que puedes utilizar tanto tu ordenador como en tu teléfono móvil y que permite resolver multitud de cuestiones y ejecutar tareas. Por esa razón, jugar a Cifras y letras también es posible. De hecho, si le preguntas al Chat si conoce el programa esta es la respuesta que te va a proporcionar:

«Sí, conozco «Cifras y letras». Es un programa de televisión que se ha emitido en varios países, incluyendo España, donde se estrenó en los años 70. El formato del programa combina juegos de palabras y matemáticas. Los concursantes tienen que formar la palabra más larga posible con un conjunto de letras aleatorias y, en otra parte del juego, tienen que llegar a un número objetivo utilizando operaciones aritméticas con una serie de números dados.»

En este caso, el programa da la cifra de los años 70, porque fue la fecha en la que se estrenó en otros países, no en el nuestro. Pero vamos a lo que realmente nos importa, jugar con ChatGPT y pasar un momento entretenido. Comenzamos con la prueba de letras.

ChatGPT no te pone ningún cronómetro, simplemente te indica que tienes un acertijo por adivinar, por lo que puedes utilizar un reloj adicional para acercarte más a la experiencia del programa. En este caso, como se trata de un simple entretenimiento, no me he puesto tiempo. Una vez que pones la palabra elegida, te muestra las posibles combinaciones que saca.

Si no decantamos por el juego de las cifras, ocurre algo similar, te da una serie de números para que puedas realizar las operaciones. En mi caso no llegue al número exacto, me quedé algo cerca, pero ChatGPT me indicó cuál era la resolución de ese enigma.

Jugar a Cifras y letras con ChatGPT es una realidad y, créeme, una manera fantástica de pasar el tiempo y poner a prueba tu mente.