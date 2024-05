¿Merece la pena pagar casi 23 euros por ChatGPT Plus?

La llegada de una herramienta como ChatGPT ha abierto un universo de posibilidades a la hora de interactuar con la información. Recientemente hemos conocido que ChatGPT en su versión gratuita dispone ahora de acceso al nuevo lenguaje ChatGPT-4o y muchas menos limitaciones que el modelo anterior. Es decir, los usuarios que no pagan pueden hacer ahora muchas más cosas que antes y es lo que da pie a hacerse la pregunta, ¿merece la pena pagar casi 23 euros al mes por ChatGPT Plus?

ChatGPT: pagar o no pagar

Soy usuario de pago de la herramienta porque considero que ofrece una serie de posibilidades que, personalmente y de manera profesional, me compensan. Sin embargo, a la hora de renovar mi suscripción mensual, decidí no hacerlo precisamente por conocer cómo había avanzado el modelo gratuito con respecto al anterior.

Con la versión gratuita de ChatGPT ahora se pueden realizar varias tareas que antes estaban restringidas o no estaban disponibles. Una de las mejoras más interesantes es el acceso a GPT-4. Anteriormente, este modelo más avanzado estaba limitado a los usuarios de pago, pero ahora también está disponible en la versión gratuita, aunque con ciertas limitaciones en comparación con la versión Plus.

Otra mejora notable es el aumento en el límite de palabras. La versión gratuita permite generar respuestas más largas y detalladas, lo que mejora bastante la calidad de las interacciones y la utilidad del modelo. Esto es muy útil para conversaciones complejas o para obtener explicaciones más profundas.

Además, se han realizado mejoras en la memoria de la conversación. Ahora, ChatGPT puede mantener el contexto durante más tiempo, permitiendo interacciones más fluidas y coherentes sin necesidad de volver a preguntar. Esto hace que la experiencia de usuario sea mucho más natural y eficaz.

El soporte para más idiomas también ha sido ampliado. ChatGPT ahora tiene una mejor comprensión y capacidad de generación de texto en varios idiomas, y anteriormente contaba con muchas más limitaciones. Esta supone una mejora es particularmente útil para usuarios que necesiten crear contenido en lenguas diferentes.

Pero además, algunos plugins y herramientas adicionales ahora están disponibles en la versión gratuita. Gracias a ellos se aumentan las capacidades de ChatGPT en tareas específicas como análisis de datos o programación, lo que antes era exclusivo para quienes pagaban la versión plus.

Efectivamente, la versión gratuita es ahora mucho más capaz y estoy convencido que algunos usuarios que abonaban su mensualidad ahora van a darse un tiempo o quizás, dejar de estar suscritos. ChatGPT Plus puede que ahora no merezca la pena para un grueso importante de usuarios.

Ahora bien, si haces un uso intenso de la versión gratuita vas a encontrarte con algún mensaje de aviso de que has agotado tus peticiones durante un momento determinado. Es decir, has de esperar media hora para volver a utilizar la herramienta, algo que puede suponer una traba en algunos casos. Pero de lo que no cabe duda es que pagar por ChatGPT Plus puede que ahora no sea necesario para un número importante de usuarios.