YouTube te ayuda a dejar de difundir bulos con estos videos cortos

Desgraciadamente, los bulos son una realidad en nuestro mundo digital. Cualquier medio es válido para propagar información falsa que, si no se comprueba de la manera correspondiente, termina pasando de manos a otras. La plataforma de vídeos YouTube hace un esfuerzo por proporcionar a los usuarios una serie de consejos para evitar esto. Los vídeos de YouTube también puede dar lugar a generar bulos que no llevan a ningún sitio y que confunden a los usuarios. Esta es la campaña que la plataforma de vídeo propiedad de Google ha lanzado para ayudarte a discernir qué puede ser cierto de lo que no.

Stop bulos en YouTube

La campaña ha sido lanzada recientemente y puedes verla completa en este enlace. Bajo el nombre de «Dale a pausa», se invita a los usuarios a reflexionar antes de compartir cualquier información que llegue en vídeo y que tenga como soporte la popular plataforma de vídeos norteamericana. Son un total de seis pequeños cortos, animados, pero muy interesantes de descubrir. En ellos, tendrás la oportunidad de conocer cuáles son los métodos más habituales para generar y difundir bulos.

Siempre se sigue un patrón bastante específico, por ejemplo, lanzar una información sin datos que lo respalden de manera fehaciente o bien, directamente inventárselos. Otra manera de propagar bulos es generar contenido poco realista, con información sesgada y en el que siempre se pida algún tipo de urgencia. Por ejemplo, «comparte rápido antes de que lo borren», «esta información no la vas a encontrar fácilmente», y cosas por el estilo.

Cuando en Internet se pide urgencia para algo, lo que debes hacer es justo lo contrario, tomarte tu tiempo para reflexionar, comprobar la veracidad de esa información y compartirla solamente si es cierta y lo consideras oportuno. En muchas ocasiones, recibir este tipo de contenido por parte de algunos de nuestros contactos es bastante molesto. La razón es muy simple, no toman el tiempo necesario para verificar esa información y sin saberlo, están ayudando a la propagación de estos bulos.

Por eso, los vídeos de la campaña «Dale a pausa», son bastante explícitos y sencillos de entender. Poner estos consejos en marcha ayudará a que esa información no vaya pasando de mano en mano y no se contribuya a crear un mal ambiente o a dar por válida una información que es, a todas luces, falsa. Cuesta muy poco tiempo, verificar todos los datos para discernir lo que es un bulo de lo que no.