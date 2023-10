Cambia la contraseña de tu router con estos sencillos pasos

El router es la puerta de acceso a tu internet. Y si hay algo que debieras hacer desde que instalas en tu casa la fibra es cambiar la contraseña del router. No vamos a ver cómo cambiar la contraseña de tu red WiFi, sí la de tu router, que es algo distinto. No temas, se trata de un proceso muy sencillo.

Cómo cambiar la contraseña del router

No temas, no necesitas conocimientos especiales para ello. Lo primero que debes haces es tener encendido tu ordenador y no perder tiempo. Ve a tu router y dale la vuelta. Verás una pegatina en donde están todos los datos del dispositivo. Verás una información referida al acceso al router. El ejemplo de la foto es el de un router de Movistar, pero es similar en todos. Si tu router no tiene pegatina, mira en la caja o en el manual.

Ahora, abre tu navegador e introduce la dirección web que has visto, esa que solo tiene números. Es la llave que abre la puerta a tu router. Introduce la contraseña que has visto en la pegatina y pulsa Intro.

Vas a encontrar un menú similar a este, y uno de los apartados es el de cambiar la contraseña del router. Recuerda que se trata de la puerta de acceso de tu dispositivo, no la de la red WiFi, a lo que dedicaremos un artículo esta semana. Bien, pulsa sobre la opción de cambio de contraseña del router.

Pues bien, solo tienes que introducir la contraseña que viene por defecto, la de la pegatina, y la que hayas elegido. Piensa una robusta, al final del artículo te damos unos consejos para elegir una buena contraseña. Guarda los cambios y ya lo tienes. Tu router será ahora mucho más fuerte.

Por qué cambiar la contraseña del router

Cambiar la contraseña del router es una medida de seguridad importante por varias razones.

Prevención de accesos no autorizados

Si no cambias la contraseña predeterminada de tu router o si usas una contraseña fácil de adivinar, es posible que personas no autorizadas se conecten a tu red. Esto puede reducir la velocidad de tu conexión a Internet y, lo que es más importante, puede dar a esas personas el acceso a los dispositivos de tu red local, como móviles u ordenadores.

Protección contra ataques

Los ciberdelincuentes suelen buscar redes vulnerables para llevar a cabo diversos tipos de ataques, como el robo de datos, el lanzamiento de ataques de denegación de servicio o la infección de dispositivos con malware. Una contraseña segura es una barrera contra estos ataques. Y no te creas que es cosa de películas, ocurre a diario.

Evitar el uso no autorizado de tus servicios

Si alguien tiene acceso a tu red va a consumir ancho de banda y hacer uso de servicios que podrían costarte dinero, como descargas de contenido de pago o servicios de transmisión o sencillamente, no pagar internet él.

Privacidad

Con el acceso a tu red, alguien podría, en teoría, espiar tu tráfico de Internet, lo que podría comprometer tu privacidad.

Prevenir modificaciones no autorizadas

Un intruso con acceso a la interfaz de administración de tu router podría cambiar la configuración, redirigir tu tráfico o incluso bloquearte el acceso a tu propia red. Puede cambiar la contraseña de tu red WiFi, ocultarla…

Las contraseñas predeterminadas no son seguras

Muchos fabricantes usan las mismas contraseñas predeterminadas para todos sus dispositivos, o usan un conjunto limitado de contraseñas. Estas contraseñas son ampliamente conocidas y se pueden encontrar fácilmente en internet. Sí, «admin», «1234» o similares.

Por otro lado, si de vez en cuando accedes a la configuración de tu router para cambiar la contraseña, también es una buena oportunidad para comprobar si hay actualizaciones de firmware disponibles. Estas actualizaciones pueden corregir vulnerabilidades de seguridad conocidas.

Para mantener tu red segura, no solo debes cambiar la contraseña del WiFi, sino también la contraseña de acceso a la interfaz de administración del router. Asegúrate de elegir una contraseña fuerte que incluya letras, números, la letra ñ o la ç y símbolos, y evita usar contraseñas fáciles de adivinar, como «123456» o «password». Es importante cambiar estas contraseñas regularmente y mantener el firmware del router actualizado. Echa un vistazo a este artículo para generar contraseñas seguras.