Black Friday 2024: todo lo que necesitas saber para ahorrar en tus compras

Aunque todavía queda más de un mes, el Black Friday 2024 volverá a traer la emoción de las compras a buenos precios. En este artículo quiero proporcionarte toda la información sobre la gran fiesta de las compras del otoño, un viernes especial que puedes aprovechar al máximo con estos consejos.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday es originario de los Estados Unidos y se puede decir que es el pistoletazo de salida para las compras de Navidad. En ese día, tanto las tiendas físicas como en Internet ofrecen descuentos y promociones muy interesantes, y no solamente en artículos físicos. En Europa se ha vuelto muy popular desde hace ya unos años, y lo deja de ser una buena oportunidad para conseguir artículos a buen precio.

¿Qué productos serán muy buscados este año?

Las tendencias suelen ir variando, pero estas son principales categorías en las cuales las tiendas hacen especial hincapié.

Tecnología y electrodomésticos ocupa un grueso importante de las compras en el Black Friday, y este 2024 no va a ser una excepción. Dispositivos móviles, ordenadores, gadgets inteligentes o televisores suelen ser algunas de las propuestas más habituales. Igualmente, el sector del hogar pega fuerte con los robots aspirador y pequeños electrodomésticos. Si nos los encuentras ese viernes, el lunes posterior o Cyber Monday es otra opción.

Los juguetes también son una buena oportunidad para ahorrar dinero en esta jornada de compras yque este año va a tener lugar el día 29 de noviembre. Una forma de pagar menos por algunos de los juguetes más deseados por los pequeños.

Aprovechar al máximo el Black Friday

Para sacar el máximo partido a este evento y evitar sorpresas desagradables, es muy importante que sigas estos pasos.

En primer lugar, no hay que dejarse llevar por las compras compulsivas, ya que van a conseguir el efecto contrario. Se trata de ahorrar dinero, no de comprar sin ton ni son. Para ello, es interesante hacer una lista de los productos que necesitamos y comprar los precios en diferentes tiendas, sabiendo previamente cuál es el precio mínimo antes del Black Friday.

Muchas tiendas realmente ofrecen buenos descuentos, sin embargo, hay ocasiones en las que el ahorro no es cierto, ya que previamente esos días han subido el precio de un artículo para bajarlo escandalosamente en el Black Friday. Por eso, permanece atento antes de comprar, y sobre todo, conoce cuál es la política de devoluciones de la tienda. Que se trate de un artículo comprado a bajo precio del Black Friday no implica que no se pueda devolver.

También es importante establecer de manera previa un presupuesto, ya que si tenemos un límite será mucho más difícil caer en compras compulsivas. No lo dudes, ahorrar implica que tengas un límite establecido para no pasarte.

La mejor forma de sacar provecho al Black Friday, es saber realmente cuáles son nuestras necesidades, y aprovechar aquellas que nos van a suponer un ahorro. Hay que pensar que en esta jornada de compras no es oro todo lo que reluce, y puedes encontrarte con algún artículo que realmente no sea esa ganga tan cacareada.