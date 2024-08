Así de sencillo es enviar un mensaje invisible en WhatsApp

Hoy te voy a enseñar un truco divertido, aunque quizás un poco inútil: enviar un mensaje invisible en WhatsApp. ¿Para qué sirve? Bueno, probablemente para nada realmente práctico. Pero, ¿a quién no le gusta gastar una broma inofensiva de vez en cuando y dejar a alguien rascándose la cabeza? WhatsApp, por diseño, no te permite enviar mensajes vacíos. Es una de esas cosas que simplemente no puedes hacer de forma directa en la aplicación. Sin embargo, con un pequeño truco ingenioso, puedes enviar un mensaje invisible a cualquiera de tus contactos y disfrutar de la confusión que genera.

¿Cómo enviar mensajes invisibles en WhatsApp?

El primer paso para enviar un mensaje invisible en WhatsApp es hacer clic en este enlace. No te preocupes, es un sitio web completamente seguro. Este enlace te llevará a una página que contiene el carácter especial que necesitas para crear tu mensaje invisible. Verás un rectángulo en blanco justo debajo de «Unicode Character “⠀” (U+2800)». Tu misión es copiar el contenido de ese rectángulo en blanco. Si estás leyendo esto desde tu teléfono móvil, simplemente mantén presionado el dedo sobre ese espacio en blanco y selecciona «Copiar».

Una vez que hayas copiado el carácter, abre WhatsApp y ve al chat de la persona a la que quieres enviarle el mensaje invisible. Pega el carácter en el cuadro de texto donde normalmente escribirías tu mensaje. Y eso es todo, ya tienes los elementos para enviar Pulsa «Enviar» y tu contacto recibirá un mensaje en blanco, un espacio vacío que seguramente le causará sorpresa y curiosidad.

¿Qué reacciones vas a recibir?

La reacción de tu contacto al recibir un mensaje invisible puede variar. Algunos podrían pensar que su teléfono está fallando, otros que hay un error en WhatsApp, y algunos incluso podrían creer que estás tratando de enviarles un mensaje secreto codificado. Las posibilidades son infinitas, y las risas estarán aseguradas.

Aunque enviar mensajes invisibles puede ser divertido, es importante usar este truco con moderación. Bombardear a alguien con demasiados mensajes en blanco es molesto, y en casos extremos puede suponer el baneo de la cuenta. Además, ten en cuenta que algunas personas podrían interpretar un mensaje invisible como algo sospechoso o incluso malintencionado.

Así que, diviértete con este truco, pero úsalo con moderación. Y recuerda, la mejor parte de enviar un mensaje invisible en WhatsApp es la reacción de sorpresa y confusión que provoca. Así que prepárate para disfrutar de las respuestas divertidas y totalmente desconcertadas de tus amigos.