Amazon Haul: la nueva tienda ‘low cost’ de Amazon con envíos gratis y descuentos por volumen

Amazon Haul es una nueva sección dentro de su tienda online centrada en productos de bajo coste. Se trata de un espacio propio en la web y la app de Amazon, pensado para quienes buscan artículos de uso diario a precios asequibles, en categorías como moda, hogar, electrónica o estilo de vida. Con esta iniciativa, el gigante del comercio electrónico busca competir con plataformas como Shein o Temu, que han conquistado el mercado con su fórmula de precios reducidos y entregas directas desde el fabricante.

Qué es Amazon Haul y cómo acceder

El acceso es muy sencillo. Desde la aplicación móvil o la versión de escritorio de Amazon, basta con escribir “Haul” en la barra de búsqueda, buscar en la barra de botones o pulsar sobre el icono del menú de tres líneas para encontrar esta nueva tienda integrada. En la app móvil, es recomendable tener la versión más reciente instalada para visualizarla correctamente.

Una vez dentro, el usuario se encuentra con un catálogo de productos pensados para el día a día, con precios que en su mayoría rondan o no superan los 20 euros. Amazon Haul se presenta como un “destino único y cómodo” donde se agrupan artículos de diferentes categorías, todos bajo una misma estética más sencilla y colorida que la tienda principal.

Descuentos, envíos y devoluciones

Uno de los mayores atractivos de Amazon Haul son sus descuentos progresivos. Los clientes pueden obtener un 5 % de rebaja en pedidos de entre 30 y 49,99 euros, y un 10 % en compras superiores a 50 euros. Además, los envíos son gratuitos en pedidos que superen los 15 euros, mientras que las compras inferiores a esa cifra tienen un coste fijo de 3,50 euros.

Amazon también ha introducido su propia política de devoluciones gratuitas en un plazo máximo de 15 días desde la recepción del pedido. Sin embargo, los productos de Haul no están cubiertos por la política estándar de 30 días ni son elegibles para los beneficios de Amazon Prime. Tampoco forman parte del programa Amazon Business, y no se ofrecen cambios directos por otros artículos.

Plazos y condiciones especiales

El plazo de entrega de los productos de Haul puede ser de hasta dos semanas, un detalle que marca una diferencia respecto a los envíos rápidos habituales de Amazon. Todo apunta a que parte del catálogo se envía directamente desde almacenes internacionales, de ahí los tiempos más largos.

Pese a ello, la compañía mantiene la garantía de compra segura y la posibilidad de devoluciones sin coste, lo que refuerza la confianza de los clientes incluso en pedidos de bajo importe.

Una nueva estrategia frente a la competencia asiática

Con Haul, Amazon apuesta de lleno por el segmento “low cost” para retener a los consumidores que buscan precios muy bajos sin renunciar a la fiabilidad de la plataforma. En un contexto en el que Shein, Temu y AliExpress ganan terreno entre los jóvenes, la nueva tienda se perfila como la respuesta de Amazon para recuperar cuota en ese mercado. El lanzamiento llega además en plena temporada de promociones, antes de la campaña navideña y del próximo Black Friday, lo que refuerza su potencial como escaparate de productos económicos.

Amazon Haul desea marcar un nuevo rumbo

Amazon Haul representa un cambio en la estrategia del gigante tecnológico: una forma de competir en el terreno del ahorro sin abandonar su ecosistema de confianza. Si Amazon consigue combinar precios bajos con un servicio seguro y devoluciones sencillas, su nuevo espacio puede convertirse en el gran rival de las tiendas asiáticas dentro de su propio terreno de juego.