iOS 26 pone fin al spam telefónico: así funciona el nuevo filtrado de llamadas en el iPhone

Apple ha dado un paso más en su cruzada contra las llamadas no deseadas con el nuevo filtrado de llamadas de iOS 26, una herramienta que combina inteligencia y privacidad para que los usuarios puedan decidir mejor a quién responden. Ya no se trata solo de silenciar números desconocidos, ahora el iPhone puede pedir a quien te llama que indique el motivo de su llamada antes de que suene el teléfono.

Cómo funciona el filtro de llamadas en iOS 26

Esta nueva función se encuentra dentro de los Ajustes del iPhone, en la sección Teléfono, y permite elegir entre tres modos: Nunca, Solicitar motivo de la llamada o Silenciar.



En el modo más completo, el iPhone intercepta cualquier llamada entrante de un número que no figure en tu agenda y muestra en pantalla una ventana al remitente pidiéndole que escriba por qué está llamando. Solo si responde, el teléfono sonará y mostrará el texto antes de que decidas contestar.

El proceso es muy sencillo de activar:

Abre Ajustes > Apps > Teléfono.

Entra en el apartado Filtra las llamadas de números desconocidos .

. Marca la opción Solicitar motivo de la llamada.

Desde ese momento, todas las llamadas que no sean de tus contactos pasarán por este filtro inteligente.

Ventajas del nuevo sistema

El principal beneficio es evidente: se acabaron las interrupciones por llamadas comerciales o fraudes telefónicos. Gracias a este sistema, los spammers automatizados quedan fuera, ya que sus bots no pueden dar un motivo, a excepción de las conocidas ofertas de trabajo tan irresistibles. Además, evita que las llamadas de desconocidos te pillen por sorpresa, ofreciendo una capa extra de seguridad frente a intentos de estafa o suplantación de identidad.

El buzón de voz en vivo es otro añadido interesante. Si alguien te deja un mensaje, puedes leer la transcripción en tiempo real y decidir si quieres responder antes de que cuelguen. En conjunto, ambas funciones convierten al iPhone en un filtro muy eficaz contra el spam.

Los inconvenientes del filtrado de llamadas

No todo son ventajas en esta función del nuevo sistema operativo. El sistema puede retrasar o impedir llamadas importantes de números que no están guardados, como las de servicios de mensajería, médicos o empresas de reparto. Además, si la persona que te llama no sabe cómo funciona, podría pensar que el teléfono está apagado o que no existe cobertura.

Una función útil, pero que requiere equilibrio

El filtrado de llamadas de iOS 26 demuestra el compromiso de Apple con la privacidad y el control del usuario. Sin embargo, requiere cierto equilibrio, si lo configuras en modo demasiado restrictivo, podrías perder avisos importantes; si lo dejas abierto, el spam seguirá llegando. La clave está en ajustar las opciones según tu rutina y mantener tus contactos actualizados.

Con este nuevo paso, Apple mejora la experiencia telefónica y marca el camino hacia un futuro en el que el usuario tenga el control total de quién puede interrumpirle y por qué.