Los 5 gadgets para trabajar bien desde casa

El trabajo en remoto llegó con fuerza tras la pandemia y ha conseguido ampliar su cuota. Trabajar desde casa es una realidad para cada vez más profesionales, pero muchas veces no se dan las condiciones necesarias. Desde 4Geeks Academy nos hacen una serie de recomendaciones a la hora de abordar la tarea con mejores garantías. Rodearse de los gadgets adecuados hace que la productividad aumente, nos fatiguemos menos y podamos desarrollar un trabajo de calidad. 4 Geeks Academy es una comunidad de más de 4000 estudiantes, profesores, partners y exalumnos, conectados por medio de plataformas como Slack, GitHub, Social Media y BreatheCode. De la mano de Marco Gómez Pérez, coordinador académico, recibimos las siguientes recomendaciones.

5 gadgets para trabajar desde casa

Gracias a estos 5 artículos puedes hacer que tu oficina desde casa sea una realidad y no debas hacer tantas paradas por no trabajar con el adecuado respeto a la ergonomía. Tu salud puede estar en juego.

Silla ergonómica

No vale utilizar la silla de la cocina o un simple taburete. Pasar horas delante de la pantalla implica estar cómodo, y las sillas ergonómicas son la solución. Aunque pueda parecer extraño, las denominadas como sillas gaming son una excelente propuesta, ya que se diseñan para personas que van a estar muchas horas delante de un ordenador. Por tanto, este debe ser el punto de partida para que podamos afrontar largas jornadas de trabajo. Esta relación de sillas gaming es un buen punto de partida.

Mesa regulable altura

Al igual que una silla, que una mesa pueda regularse en altura es más que una necesidad. No siempre nos encontramos con las mismas necesidades y poder adecuar la altura de la mesa a lo que necesitamos ayudará a que nos encontremos más a gusto. En el mercado es posible encontrar mesas que ofrecen esta posibilidad y que no tienen un precio descabellado. La diferencia entre trabajar con una mesa fija a una regulable puede derivarse en tiempo de productividad a tu favor.

Monitores rotatorios verticales

Los monitores suelen ser de manera mayoritaria en disposición horizontal, pero los hay que admiten el giro para que puedan usarse de manera vertical. ¿Cuál es la razón? Muy simple, hay tareas que se realizan mejor de esta forma, como la edición de algún tipo de videos o los trabajos que tienen que ver con codificación. Además, si usamos el modo vertical, nuestros ojos se van a fatigar menos al no tener tanto ancho de pantalla en el que buscar. Por tanto, si necesitas cambiar de monitor, uno que ofrezca ambas con figuraciones es una buena posibilidad.

Set de auriculares y micros

¿Quién no ha de realizar una videollamada? Escuchar bien y que nos oigan mejor es una prioridad. Una reunión en la que la escucha no se buena se termina convirtiendo en una tortura. Hay muchas posibilidades, como auriculares inalámbricos y que, además, tienen micro incorporado. También es interesante descubrir todo los que nos ofrecen desde el gaming, en el que los juegos en red requieren de una buena calidad de comunicación. No olvides que la cancelación de ruido ayuda a trabajar mucho más concentrado.

Gafas de luz azul

Estas lentes no requieren graduación y eliminan la dañina e indetectable luz azul de los monitores. Con ella, nuestra fatiga visual aumenta y debemos hacer paradas con más frecuencia. No son productos de un precio elevado y su inversión es más que recomendable.

Estas 5 propuestas para hacer una oficina desde casa más cómoda y saludable posibilitan que podamos trabajar a gusto, evitando que se den situaciones tan habituales como la incomodidad. terminan siempre derivando en falta de productividad.