4 aplicaciones imprescindibles para amantes de las noches de verano

Quedan pocos días para que comience el verano, y si hay algo especial de él son sus mágica nochse. Hemos preparado una selección de 4 apps de verano que puedes utilizar en estos momentos y que te van a ser de mucha utilidad. No pierdas detalle, porque están disponibles tanto para Android como para iPhone. Échales un vistazo y descárgalas en cuanto puedas, además son todas gratuitas.

4 apps para las noches de verano

Historias de terror

Las noches de verano son sinónimos de historias de terror o en la plena oscuridad. Esta aplicación, disponible para Android, cuenta con una buena batería de historias de miedo con las que hay sobrecogerse. Atención, hay más de un susto asegurado. Una de las aplicaciones básicas que no puede faltar en tu dispositivo móviles. Mucho ojo con los niños, la edad recomendada es a partir de los 13 años.

Star Walk 2

Esta app, disponible para Android y para iOS, es un maravilla. Tienes información de todos los astros, constelaciones, planetas visibles, así como del paso de la ISS. Ideal para ir a un claro de un bosque bien apartado de ciudades y tumbarse. Vas a tener mucha información de lo que ves. A los niños les encanta, por lo que se trata de una potente herramienta educativa.

UNO!™

Es uno de los juegos de cartas más populares del mundo. Se caracteriza por la sencillez de su juego. ¿Quién no ha pasado oraciones de sus noches de verano jugando con él? Aquí tienes la versión electrónica disponible tanto para Android como para iPhone. La descarga es gratuita, si bien algunas funcionalidades son de pago. Pero él no es necesario que gastes nada para poder disfrutar de la experiencia de un juego clásico.

Chimenea HD

En verano no vas a necesitar calentarte como el invierno,, pero encender fuego de noche puede ser una actividad peligrosa. Por eso, lo mejor es sustituirlo por esta aplicación que te ofrece una gran variedad de fuegos de los que puedes disfrutar. Puede parecer una tontería, pero si estás con los amigos en la playa o en el campo y ya ha anochecido, acompaña mucho. Puedes descargarla para iPhone para dispositivos Android. Además, no volverás a casa con olor a humo.

Te habrás preguntado por qué no hemos incluido alguna app anti mosquitos. Muy sencillo, no sirven de nada, ya que un teléfono móvil no es capaz de emitir frecuencias que los ahuyenten. No pierdas el tiempo con ellas, un buen repelente y estar cubierto son los mejores aliados contra estos insectos. Y, por supuesto, estas apps de verano que te acompañarán por las noches.