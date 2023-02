3 apps para tatuajes que debes conocer antes de marcar tu piel

Marcar la piel para siempre ya no tiene ya ese carácter marginal, sino que es un paso que da cualquier persona, independientemente de su estatus. Si estás pensando en dar el paso, eres un aficionado o te interesa este mundillo, te recomendamos 3 apps para tatuajes que puedes instalar en tu dispositivo móvil.

Tus apps de tatuajes imprescindibles

INKHUNTER

Probablemente sea la más conocida y una de las más valoradas por los usuarios. En principio es una aplicación gratuita, pero limitada a diversos diseños. Si realizas compras dentro de la app, podrás contemplar muchísimos más y como quedarían en cualquier parte de tu cuerpo. Una inversión que puede merecer la pena si vas a marcar tu piel con tinta para siempre. Está disponible en Android y en iOS.

Tattoodo – Tu próximo tatuaje

Una gran comunidad de tatuadores y de usuarios se da cita en esta aplicación para mostrar sus diseños, que abarca desde el estilo realista hasta el de la vieja escuela. Muy similar a la anterior, dispones de diseños gratuitos y otros de pago. Puede ser un buen comienzo si te atrae el mundo del tatuaje y quieres introducirte en él. Puedes descargarla en tu teléfono Android.

Cómo Dibujar Tatuajes

Una aplicación disponible para Android, que está orientada aquellas personas que quieren iniciar una carrera en un estudio de tatuajes da las pautas para comenzar a realizar diseños y dibujos. Su interfaz sencilla y agradecida proporciona todas las herramientas necesarias para que puedas iniciarte en este arte. Justo al lado de cada diseño indica de forma muy gráfica su dificultad.

Presta atención a Tatoox

Finalizamos no con una aplicación, sino con toda una startup del mundo del tatuaje. Tattoox, de creación española, aglutina a todos los aficionados de este mundo, apersonas que quieren tatuarse junto con profesionales destacados del sector. Este lugar pretende dar un carácter serio a este mundo, eliminando de un plumazo cualquier posibilidad de gente no reconocida dentro del sector. Si tu deseo es hacerte un tatuaje, en este lugar puedes comenzar a dar los primeros pasos. Podrás encontrar al tatuador ideal cerca de tu zona. Si haces uso de esta herramienta. No lo dudes, antes de dar el paso necesario debes entrar en esta web.

Ya tienes varios herramientas a tu disposición si vas a animarte a realizarte un tatuaje en cualquier parte de tu cuerpo. Ahora lo tienes más sencillo que nunca y sin necesidad de pasar por la aguja, solo con estas aplicaciones que pueden darte una idea de cómo va a quedar tu diseño.