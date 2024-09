20 frases de WhatsApp para romper el hielo en un grupo

Ahora, con el comienzo de curso, probablemente vayan a meterte en algún grupo de WhatsApp. Y si no es ese, será en el del gimnasio o de cualquier otra cosa. Cuando se entra en un grupo de WhatsApp no basta con decir hola, podemos causar un impacto mucho mayor si nos presentamos con algunas frases ingeniosas o recurrentes para los grupos de WhatsApp. Aquí tienes 20 de ellas, y están categorizadas en cuatro grupos para varios escenarios diferentes.

Da la nota en WhatsApp con estas frases

En primer lugar, esta es una buena propuesta de frases divertidas para presentarse en un grupo de WhatsApp.

1. «¡Hola! Soy X y aunque no sé bailar, prometo intentarlo en todas las fiestas.»

2. «Entré al grupo por curiosidad, y espero quedarme por diversión.»

3. «¿Es este el grupo donde nos volvemos todos mejores amigos? Si es así, contad conmigo.»

4. «¡Hola a todos! Si tenéis algún chiste malo, por favor, compartidlo, soy coleccionista.»

5. «Soy X, y como buen miembro nuevo, vengo con más preguntas que respuestas»

Estas otras son ideales para iniciar una conversación, y reviven cualquier grupo de WhatsApp bastante muerto.

1. «Si pudierais cenar con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegiríais y por qué?»

2. «Aquí va una pregunta importante: ¿tortilla con o sin cebolla? Necesito saber si puedo confiar en vosotros.»

3. «¡Hola! ¿Alguien más aquí que coleccione hobbies raros o es solo cosa mía?»

4. «Si este grupo fuera un programa de televisión, ¿qué nombre le pondríais?»

5. «¿Cuál es el último libro o serie que os hizo decir ‘madre mía’?»

Pero no todo es divertimento, en algunos grupos hay que entrar con ciertas formalidades, y esto va más allá del típico «hola a todos, encantado“.

1. «Encantado de estar aquí. Espero poder aportar y aprender mucho de todos.»

2. ¡Saludos a todos. Estoy deseando colaborar y contribuir al grupo.»

3. «Es un placer formar parte de este espacio. Estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas juntos.»

4. «Gracias por incluirme. Estoy aquí para escuchar, aprender y compartir cuando sea necesario.»

5. «Hola a todos, es un gusto conoceros. Si en algún momento puedo ayudar en algo, no dudéis en decírmelo.»

Finalizamos con las frases que demuestran un interés para colaborar en el grupo, así que toma nota de esta propuesta de frases interesantes.

1. «¡Hola! Me encantaría saber más sobre cada uno de vosotros, ¿qué es lo que os gusta»

2. «¿Qué es lo que más disfrutáis hacer cuando tenéis un rato libre? Me interesa conocer vuestras aficiones.»

3. «Estoy aquí con ganas de aprender de todos, ¿cuál es vuestro consejo número uno para alguien nuevo en este grupo?»

4. «¡Hola! ¿Cuál ha sido el mayor reto que habéis superado recientemente? Me gustaría conocer vuestras experiencias.»

5. «Estoy seguro de que todos tenemos mucho que aportar aquí. ¿Cómo preferís que nos organicemos para colaborar mejor?»

Como puedes ver estas frases para romper el hielo en grupos de WhatsApp o iniciar una conversación de forma diferente son un buen recurso para comenzar con buen pie.