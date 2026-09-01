Zuckerberg contradice a Bill Gates sobre el futuro de la IA: “Creo que la gente asume que eso es inevitable”

Mark Zuckerberg cree que la inteligencia artificial no tiene por qué destruir puestos de trabajo y que incluso podría crear otros nuevos. Esta defensa llega después de que Meta eliminara unos 8.000 empleos en mayo de 2026, cerca de 10% de su plantilla. Una situación que resulta llamativa viniendo del fundador de Facebook.

En una entrevista de Idea Generation , Zuckerberg rechazó que la desaparición masiva de empleo sea inevitable y dejó algo claro: “Creo que la gente asume que eso es inevitable. En realidad, no creo que lo sea”. Su idea es que las herramientas de IA pueden ayudar a las personas a hacer más cosas, en lugar de limitarse a sustituir tareas que antes realizaban trabajadores.

Una IA para ayudar a cada persona

Zuckerberg utiliza el término “superinteligencia personal” para referirse a una IA adaptada a las necesidades de cada persona. A la hora de la verdad, esto podría ayudar a aprender, programar, crear productos o incluso poner en marcha negocios con equipos pequeños.

En una carta oficial publicada con Meta el 10 de agosto de 2026, el empresario aseguró que aparecerán nuevas ideas, empresas y puestos de trabajo. También reconoció que algunas compañías podrían hacerse más pequeñas y que muchos trabajadores tendrán que adaptase a los cambios.

Meta explicó que los recortes buscaban mejorar la eficiencia y disponer de más recursos para nuevas inversiones. Además de eliminar 8.000 puestos, la compañía dejó sin cubrir unas 6.000 vacantes mientras aumentaba el gasto en infraestructura para IA.

Los cambios fueron más allá de los despidos. Un memorando interno recogido por Reuter señalaba que Meta trasladaría a 7.000 trabajadores a proyectos relacionados con IA y reduciría los niveles de mando, crenado equipos más pequeños y con mayor autonomía.

Esto no demuestra que la IA sea el motivo de todos los despidos. Pero sí deja claro que la tecnología ya está cambiando la forma en la que Meta organiza a sus trabajadores, dinero y proyectos.

Gates prevé una transición más dura

La compañía de Bill Gates necesita algunos matices. La idea de que solo sobrevivirán tres o cuatro profesionales simplifica su postura. Gates también ha explicado que la IA permitirá producir más con menos trabajo y que todavía es difícil saber exactamente cómo cambiará el mercado laboral.

En su balance para 2026, el cofundador de Microsoft advirtió que la IA provocará cambios importantes durante los próximos cinco años, incluso en el desarrollo de software. Al mismo tiempo, señaló que una mayor productividad podría permitir trabajar menos horas y aumentar la demanda de trabajadores en algunos sectores.

Por tanto, la diferencia entre ambos no es simplemente que Zuckerberg sea optimista y Gates pesimista. Zuckerberg confía más en que la IA ayude a crear nuevas empresas y empleos, mientras Gates se centra en una transición complicada que necesitará formación, apoyo público y una mejor distribución de los beneficios.

Kiran Tomlinson y otros investigadores de Microsoft Research analizaron 200.000 conversaciones con Copilot y comprobaron que la IA resulta especialmente útil en tareas relacionadas con la escritura, la búsqueda de información y la comunicación. Sin embargo, los propios investigadores aclararon que estos resultados no permiten saber qué empleos desaparecerán.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cuatro trabajadores tiene algún grado de exposición a la IA generativa. Aún así, considera más probable que la mayoría de los empleos cambien en lugar de desaparecer.

Por ahora, nadie puede asegurar que la IA vaya a crear muchos puestos de trabajo ni que vaya a provocar una destrucción masiva de empleo.

Toda la información sobre esta noticia se puede consultar en Meta.