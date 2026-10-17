Los robots de construcción ya trabajan en obras de Estados Unidos y Japón: Skanska recortó un 75 % el trabajo rehecho en un centro médico con un robot que imprime los planos en el suelo

La constructora Skanska usó el FieldPrinter de Dusty Robotics, un robot que imprime los planos digitales del edificio a tamaño real directamente sobre el suelo de la obra, en un centro médico de tres plantas en Estados Unidos, y le atribuye un 75 % menos de trabajo rehecho, según el caso que publica la propia Dusty.

Es uno de los robots que ya trabajan en la construcción de viviendas y edificios en Estados Unidos y Japón, dos países con falta de mano de obra en el sector. Sus resultados, de momento, proceden de las propias empresas y de sus clientes.

Un déficit de 1,2 millones de viviendas y de 300.000 trabajadores

Según las previsiones para 2026 de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), publicadas el 17 de febrero, Estados Unidos necesita unos 1,2 millones de viviendas más de las que tiene.

«Con un déficit nacional de aproximadamente 1,2 millones de viviendas, la mejor manera de aliviar la crisis de asequibilidad es que los responsables políticos eliminen las barreras que impiden a los constructores levantar más casas y apartamentos», dijo entonces Robert Dietz, economista jefe de la NAHB.

La misma nota señala que el Gobierno contabilizó casi 300.000 empleos sin cubrir en la construcción en diciembre de 2025, y que el sector residencial tendría que incorporar unos 740.000 trabajadores al año solo para cubrir el crecimiento, las jubilaciones y las bajas.

El robot que imprime los planos en el suelo

El FieldPrinter se encarga del replanteo, es decir, de marcar en el suelo dónde va cada muro, tubería o enchufe antes de empezar a levantar. Según Dusty, el robot imprime a la vez las distribuciones de varios gremios, de modo que todos trabajan con las mismas instrucciones.

Según la web de la empresa, una sola persona puede replantear entre 10.000 y 15.000 pies cuadrados al día, unos 930 a 1.390 metros cuadrados, hasta diez veces más rápido que con los métodos tradicionales.

En el caso de Skanska que publica Dusty, la constructora usó el robot en un centro médico de tres plantas y unos 6.500 metros cuadrados. La empresa atribuye al sistema un replanteo un 50 % más rápido, un 75 % menos de trabajo rehecho, más de tres meses recortados al calendario y 6.864 horas de trabajo ahorradas.

«Lo que de verdad me entusiasmó fue la colaboración entre distintos sistemas y distintos equipos de oficios, usando una única plataforma a través del robot», dice en esa página David Sharkey III, jefe sénior de proyecto en Skanska USA.

Japón ya monta casas con robots en fábrica

En Japón, los robots ya han entrado en las fábricas de viviendas. Un ejemplo lo documentó en 2022 Kawasaki Robotics, que suministra los equipos. En su planta de Kyushu, de unos 77.850 metros cuadrados, Sekisui Heim fabrica módulos de vivienda terminados, con estructura, muros, suelos, escaleras y ventanas, que luego se unen en la parcela para formar la casa.

«La escasez de soldadores era un problema serio para nosotros», explicó Satoshi Kurahashi, responsable de las divisiones de ingeniería y de construcción de la planta. «Antes de automatizar la soldadura por puntos se necesitaban tres soldadores. Pero a medida que envejecían, asegurar soldadores de forma estable se volvió difícil».

Con los robots, la producción pasó de 55 a 65 módulos al día y la línea de montaje necesita 20 operarios menos, que la empresa ha recolocado en otras tareas. Según Kawasaki, la inversión se amortizará en unos tres años. «Lo más crucial al implantar los robots fue garantizar la precisión de los módulos», añadió Kurahashi.

Lo que estos datos todavía no demuestran

Casi todas las cifras de rendimiento proceden de las propias empresas o de sus clientes, sin una evaluación independiente. Dusty, por ejemplo, anuncia en su web un replanteo diez veces más rápido, pero no detalla con qué método lo compara.

Tampoco hay datos públicos que permitan medir cuánto pueden aportar estas máquinas a cubrir el déficit de 1,2 millones de viviendas que calcula la NAHB.

Fuera de Estados Unidos hay proyectos en la misma línea, como el robot australiano que imprime casas de 200 m² en un día, la máquina que coloca ladrillos en lugar de los albañiles o el edificio de 12 viviendas impreso en 3D en 34 días en Francia.

Las previsiones de vivienda de la NAHB se publicaron el 17 de febrero de 2026, y el caso de Skanska, en la web de Dusty Robotics.

Crédito de la imagen: Dusty Robotics.