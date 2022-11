El 2 de diciembre de 2021 la Policía Nacional pedía la colaboración ciudadana para resolver un crimen ocurrido el 27 de noviembre en la calle Sierra Toledana, de Madrid, y mostraba en redes una etiqueta de un comercio chino en la que figuraba un precio, 1,80 €, y en la que se podía leer «Super Bazar». El día 28 de noviembre habían encontrado el cadáver de un hombre, Freddy Mauricio P.E., en su casa de Vallecas. Una vecina explicó que había escuchado ruidos violentos el día anterior y una cámara de seguridad de una cercana peluquería fue testigo del paso a esa misma hora de tres personas, a unos diez metros del portal done vivía la víctima. Dos de ellos son acusados de ser los autores materiales del asesinato de Freddy.

Cristina, una vecina testigo involuntaria del crimen y que había escuchado los gritos de la víctima, explicó a los agentes que los ruidos se produjeron sobre las 9.30 horas de la mañana del 27 de noviembre. La vecina llamó a la Policía al escuchar los gritos «socorro, vecinos, ayuda». Dos agentes se personaron e inspeccionaron el edificio, pero no pudieron comprobar de qué piso y puerta exactamente salieron los ruidos y abandonaron el lugar, aunque ese día realizaron un informe por escrito de su intervención.

«Con esto datos, los investigadores buscan cámaras de seguridad en la zona de influencia de la calle Sierra Toledana número 15, en aras de localizar alguna grabación (…) en este sentido se localiza un establecimiento comercial denominado (…), las grabaciones tienen un desfase en la hora señalada de aproximadamente una hora y cinco minutos (…)», según el relato recogido en el atestado del Grupo V de Homicidios de Madrid de la Policía Nacional al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En la misma documentación los investigadores explican que «como se puede observar en los fotogramas anteriores (que muestra OKDIARIO), la hora que figura en la captura de pantalla es las 10.33.00 y 10.33.03 horas. De igual manera, se aprecia perfectamente cómo la verja del establecimiento está echada, esto es porque, si bien es cierto que se observa a una empleada en el interior del establecimiento, éste se encuentra cerrado al público».

La Policía habló con el encargado del local y éste confirmó que la cámara tenía un desfase horario. «En los tres fotogramas mostrados se puede observar a tres personas diferentes caminando juntas una detrás de la otra, en una única dirección, hacia la zona del portal número 16 de la calle Sierra Toledana». El horario era entre las 9.27 y las 9.28 horas del sábado 27 de noviembre de 2021. La Policía encuentra además «significativo que las personas que aparecen en los tres fotogramas y que caminan, presuntamente en dirección al portal 15, lo hacen ocultando su rostro, bien utilizando la capucha de su cazadora (fotograma 1), con una gorra (fotograma 2) y con un gorro tipo lana (fotograma 3), unido todo ello al uso de la mascarilla protectora contra el virus Covid-19, dificultando claramente su identificación, sabedores posiblemente, no sólo de la existencia de las cámaras de seguridad en la zona, sino también, evitando así que en caso de cruzarse con algún vecino que salga del inmueble no puedan llegar a ser identificados».

La vecina que escuchó los ruidos llamó al 112 de emergencias cuando escuchó los gritos de la víctima, a las 9.31.17 horas, «esto es tan sólo de 3 o 4 minutos posteriores al acceso, presuntamente, de estas tres personas al interior del edificio, por lo que es bastante probable que estos tres sujetos pudieran corresponderse con los asaltantes de Freddy Mauricio».

Casi un año después la Policía ha dado por concluida la Operación Cerrojo con la detención de nueve personas. Los inductores del asesinato u homicidio fueron presuntamente una prima del fallecido y su marido, que sabían que el muerto guardaba 40.000 euros en una caja fuerte. Para el prestigioso penalista Víctor Salas Coveñas la diferencia entre el asesinato y el homicidio se resume en tres cuestiones, «la alevosía, ensañamiento o precio y recompensa o promesa, que todas parecen cumplirse en este caso».

⚠️IMPORTANTE🚩 ¿Sabes de qué comercio de la Comunidad de Madrid puede ser esta etiqueta? Esta información podría ser clave en la investigación de un delito grave. Si conoces algún comercio/s que la use, cuéntanoslo por mail en: [email protected] Por favor, haz RT pic.twitter.com/f3AMb84LhN — Policía Nacional (@policia) December 2, 2021

La madre del muerto, Rosalba, fue alertada por una amigo del fallecido el día 28 de noviembre de 2021 de que no localizaba a Freddy Mauricio P.E., un agente inmobiliario de nacionalidad colombiana, aunque residente en Madrid. La madre intentó entrar en su casa con una llave que tenía de la vivienda pero no pudo porque una cadena puesta por dentro se lo impedía y veía el cuerpo de su hijo sobre el suelo. La Policía se personó en el lugar y la madre llamó a un cerrajero, que con una sierra radial cortó la cadena de seguridad que sólo podían haber puesto desde dentro del salón. La cerradura no estaba forzada. Cuando cortaron la cadena se encontraron a Freddy en el suelo, semidesnudo y atado con una brida. Llevaba muerto al menos un día. La madre tuvo que ser atendida de un ataque de ansiedad por la ambulancia del Summa.

La Policía concluyó tras la autopsia que el muerto había sido maniatado con bridas negras, una cinta americana y sufrido torturas antes de morir, y que el fallecimiento se había producido unas 30 horas antes de ser encontrado el cuerpo. También vieron que había un hueco en el vestidor, como el que ocupa una caja fuerte, que había sido arrancada. Así que barajaron la hipótesis del robo como primer móvil. La autopsia descubrió que Freddy no había muerto inmediatamente sino de un infarto sobrevenido unas horas después de ser asaltado.

Las diligencias comenzaron a llevarse por el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, fueron declaradas secretas, y a finales de mayo de 2022 la Policía Nacional tenía bastante cercados a dos de los autores. El 4 de junio de 2022 detuvieron en primer lugar a dos personas, Nicolás F.R., dominicano de madre española, y Porfirio N.V., también dominicano y padre de tres hijos, como dos de los autores materiales del asesinato.

Los interrogatorios tras el crimen de la etiqueta demostraron que el móvil había sido el robo de la caja fuerte del fallecido, un agente inmobiliario de nacionalidad colombiana de 50 años, donde se estima que guardaba cerca de 40.000 euros en metálico. Pero la Policía sabía que faltaban cabos por atar y registró ambos domicilios, en el mismo número de la calle Santiago Ferrer de Azuqueca de Henares. Uno vivía en el 2 D y el otro en el 3 A. Ante las evidencias recogidas en el lugar, como la caja fuerte reventada, una pequeña cantidad de droga y un arma de aire comprimido, la juez decretó su ingreso en prisión provisional. Pero faltaba por encontrar un tercer autor y los policías supieron que había huido a Barcelona, aunque residía en la zona de Cuatro Caminos, en Madrid.

Según ha podido conocer OKDIARIO, Alexandre B. F. es considerado uno de los autores materiales del crimen de la etiqueta. Politoxicómano y dominicano, fue detenido el 14 de junio tras regresar a Madrid desde Barcelona. Prácticamente al mismo tiempo la Policía detuvo a María Alejandra P.P, prima del fallecido, y a su marido, Luis Edward M.G., como autores intelectuales del asesinato.

Ambos habrían contactado con un tercero para encargarle el robo en el domicilio de Vallecas. En un principio se cree que los que entraron en el edificio fueron Alexandre, Porfirio y Nicolás. En la misma operación policial fueron detenidos Cipriano E.C., de origen guineano, que habría actuado de enlace entre la sobrina del muerto y los autores materiales. El mismo día también fue detenido Davin Vladimir R.D. e Yves Desire M.B., también de origen guineano. Todos ingresaron en prisión. En total son siete hombres y dos mujeres. A seis de ellos se les imputa un delito de homicidio, robo con violencia, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal, mientras que los otros tres arrestados como presuntos responsables de los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Así logró resolver la Policía el llamado crimen de la etiqueta.