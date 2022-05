Rosalía Inmaculada García, la madre de Javier García Marín, alias El Cuco, ha reconocido también hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla que mintió en el juicio por el crimen de Marta del Castillo. Lo ha hecho después de que El Cuco reconozca haber mentido y admitiese que «estoy de acuerdo con estos hechos y no voy a responder a más preguntas». La magistrada le ha preguntado «¿Está de acuerdo con estos hechos?» y García Marín ha dicho que «sí».

Con esta sorpresa ha arrancado el juicio contra El Cuco, que ha sentado a García Marín y su madre, Rosalía, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ambos iban a ser acusados de prestar falso testimonio durante la celebración del juicio contra los investigados contra el crimen de Marta del Castillo, el 24 de enero de 2009. Ahora, la juez deberá decidir si continúa el juicio, que no tendrá sentido una vez que el acusado ha reconocido los cargos o si la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los padres de Marta del Castillo, alegan alguna razón de peso para proseguir con él, como descubrir dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. La primera impresión es que no se van a seguir practicando las pruebas previstas ya que no tendría sentido una vez que El Cuco y su madre han reconocido haber mentido en aquel juicio por el asesinato de Marta del Castillo.

La Fiscalía reclama para cada uno de ellos ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros, mientras la familia de Marta del Castillo pide dos años de prisión y multas de 1.800 euros. El calendario del juicio contemplaba la sesión inicial de este jueves y nuevas sesiones el viernes y los días 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio.

Para el primer día de juicio estaba prevista la declaración de los dos imputados, Francisco Javier García, El Cuco, y su madre, Rosalía Inmaculada García, mientras para el viernes se fijó la comparecencia de varios testigos, entre ellos los padres de Marta del Castillo. El lunes 31 de mayo comparecería como testigo Miguel Carcaño, el principal condenado a 21 años y tres meses de cárcel como autor del crimen, después ser admitida la petición de la familia de Marta del Castillo para que el autor del crimen testificase presencialmente y no por videoconferencia en este juicio.

Rosalía, madre de El Cuco, y su pareja Ángel Manuel R.C. prestaron declaración en calidad de testigos en el juicio celebrado en 2011 por la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados por el crimen de Marta del Castillo. En el auto que ha mandado a El Cuco y su madre al banquillo de los acusados el juez explicaba que «todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor».

Según reiteraba el juez que instruyó esta causa contra García Marín y su madre en este auto de procesamiento, el 25 de octubre de 2011 cuando El Cuco era ya mayor de edad, testificó en el juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados por el mencionado crimen y, «de acuerdo con el plan urdido», manifestó al tribunal «de manera falsa» que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde «se le dio muerte» a Marta del Castillo y que ese día había estado «con unos amigos en franjas horarias «distintas a la reales».

Su declaración incluyó, según recuerda el juez, que sobre las 23,30 horas del mismo 24 de enero se encontró en las inmediaciones de domicilio» con Ángel Manuel R.C., quien «había ido a tirar la basura», y que después «subió a su casa y no salió de la misma». Ángel Manuel R.C., según rememora el juez, «siguiendo el plan preconcebido», testificó también «de manera falsa» ante el tribunal que sobre las 23,30 horas del día 24 salió de su casa para tirar la basura y se encontró con El Cuco y que él y su mujer (la madre del Cuco) estuvieron ese día fuera de su casa hasta las 1,30 horas de la madrugada.

En cuanto al testimonio de la madre de El Cuco, el juez rememora que «conforme a lo pactado con su marido y su hijo», habría declarado ante la sala «de manera «mendaz» que ese día salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al Bar La Portada, que ambos volvieron a su domicilio sobre las 1,30 o 2,00 horas ya del día 25 de enero y que, una vez allí, «entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso». Ahora tanto El Cuco como su madre Rosalía reconocen haber mentido.

El juicio por el crimen de Marta del Castillo se saldó con la condena de Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por un delito de asesinato y la absolución del resto de los acusados, es decir su hermano Francisco Javier Delgado; la novia de éste María García y el amigo de Carcaño, Samuel Benítez. Posteriormente, el Tribunal Supremo añadió un año y tres meses más a la pena de cárcel impuesta a Carcaño.