Un rapero le abre la cabeza a un fan tirándole el micrófono a la cara

Un hecho lamentable ocurrió durante el festival Holika en La Rioja el pasado sábado donde un rapero agredió a uno de sus fans con un micrófono abriéndole la cabeza. El artista, llamado Denom, justificó la agresión diciendo que el público le estaba tirando hielos. «¿Sabéis lo que es el respeto a la gente? Nosotros venimos desde Madrid, hemos conducido cinco horas hasta aquí. ¿Me voy a poner ahí para que me tiréis hielos?»Miradme, aquí estoy, lanzarme todos los hielos que queráis». Este suceso provocó una gran incertidumbre y dejó a todo el público desconcertado.

El video de la agresión ya se ha hecho viral en redes sociales con más de 90.000 visualizaciones y cientos de críticas hacia el cantante. «Eso pasa por endiosar a estos tipejos que se creen que son cantantes de verdad. Menudo payaso», ha escrito un usuario. «Menudo payaso», ha insultado otro.

Eso pasa por endiosar a estos tipejos que se creen que son cantantes de verdad. Menudo payaso — Carlos 🇪🇦 (@Peli_costalero) July 7, 2023

Menudo payaso — Antonio el Naranjero (@Antonio62203221) July 7, 2023

Ahora bien, ante tal revuelo el rapero pidió disculpas a través de sus redes sociales. «Cometí un error, en un momento de euforia, nerviosismo y de no saber gestionar la situación y las emociones; no tengo justificación alguna para esa salida, para ese golpe… Te pido disculpas porque no sé ni por qué reaccione así, me sentí atacado tras recibir el hielo y no supe actuar como debía. Me avergüenzo y me siento muy decepcionado conmigo mismo…»

«Por como puedas sentirte y por el daño que te he causado. Por lo mal que les hice quedar a la gente de la organización y por lo mal que he gestionado todo… Ese día íbamos sin equipo de trabajo, sin nadie que condujera, organizara, o nos dijera, aunque sea donde teníamos que llegar. La persona que se encargaba de la seguridad y de nuestra organización sufrió un amago de infarto ese mismo día…»

«Por lo que, con la preocupación de no saber ni qué estaba pasando, agarre mi coche y recogí uno por uno a cada uno de los integrantes del grupo. Íbamos sin dormir, con un estrés extra, preocupados y sin respuesta por parte de la persona que debía acompañarnos que aparte de trabajar juntos es nuestro amigo. ¡Todo esto no justifica nada, ni siquiera el hecho de recibir un hielazo! Nada de esto lo digo por justificar el acto, del cual solo siento vergüenza y arrepentimiento.»