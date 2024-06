Un policía toca la BSO de ‘Amélie’ al piano para tranquilizar a una anciana víctima de un asalto en su casa

Un policía ha hecho uso de sus dotes musicales estando de servicio para intentar calmar a una anciana a la que asistió en su casa, donde había sido víctima de un asalto momentos antes: el agente ha tocado para ella la Banda Sonora Original (BSO) de Amélie al piano. La mujer, de 84 años, le ha mostrado su agradecimiento con un poema firmado por ella.

Ocurrió el pasado domingo, cuando la víctima se encontraba en su casa de Valencia. De repente, se dio cuenta de que un hombre se había colado en su domicilio mientras ella estaba en el interior, con la intención de robar. La anciana dio el aviso a la Policía Nacional. Cuando llegaron los agentes, la víctima les explicó que el ladrón huyó a la carrera cuando se percató de que ella estaba en casa.

La mujer se encontraba muy alterada por los nervios, de forma que uno de los policías que acudió al aviso decidió llevarla al salón para hablar con ella e intentar tranquilizarla. Después comenzó a observar la casa, y pudo intuir que la propietaria era una amante de la cultura porque tenía «mucho arte» en las paredes y las estanterías. Abundaban los «cuadros y los instrumentos de música».

Así fue como César, el agente, tomó la iniciativa de sentarse al piano e interpretar varias piezas con las que aplacar los nervios de la mujer, entre ellas la famosa banda sonora de Amélie. Cada una de las notas logró que la mujer «se emocionara» y se quedara «todo bien» en casa. De hecho, la víctima quiso agradecerle el sosiego que le transmitió con más «arte», en este caso con un poema escrito de su puño y letra por «el trato tan cercano».

Cuando ya pudieron hablar relajadamente, la mujer les contó a los agentes que era doctora en Bellas Artes, y que fue la música lo que la inspiró para dedicarle el poema a César por su «humanidad».

Más allá de los nervios, la mujer presentaba un buen estado de salud cuando los agentes llegaron a la casa, según ha confirmado la Policía Nacional. También pudieron comprobar que los asaltantes no tuvieron tiempo para robar nada.

Los policías, que patrullan todos los días por la zona en la que se ubica el domicilio que sufrió el asalto, regresaron un día después a la casa de la mujer con el ánimo de comprobar cómo estaba la mujer, y la encontraron «bien, contenta y alegre».

Servicios «humanitarios» a diario

Además, declaran que son cosas que ocurren a diario y que «sólo dio la casualidad de que ésta salió a la luz». César insiste en que son muchos los servicios de este tipo, «humanitarios», y que resultan ser «muy satisfactorios».

La Policía Nacional ha compartido el vídeo del momento en sus redes sociales. En las imágenes se puede observar la mirada emocionada de la mujer, atenta a la interpretación de Amélie, y cómo al final de ella le da un abrazo al agente.

«¿A que ya está menos disgustada y se le ha olvidado un poco el problemilla que hemos tenido?», se escucha a uno de ellos, que pregunta mientras ella escribe el poema. «Si no me llego a distraer, no podría haberlo escrito», contesta la mujer.

La víctima «nunca olvidará este gesto», indican desde el cuerpo, a la vez que confiesan sentirse «orgullosos» de sus compañeros: «Calmaron a esta mujer que acababa de sufrir un intento de robo en su vivienda gracias a la música».