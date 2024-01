Los pasajeros de un vuelo de Alaska Airlines se han llevado este viernes el susto de su vida cuando el avión en que viajaban a la ciudad californiana de Ontario perdió una puerta en pleno trayecto: los investigadores buscarán en las cajas negras la causa de la pérdida del fuselaje.

El avión, con 177 personas a bordo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Portland, Oregón (EEUU), debido a un problema de presión en la cabina. Según informes de la aerolínea, el panel de una puerta del avión explotó poco después del despegue. La Administración Federal de Aviación (FAA) también confirmó el incidente a través de sus redes sociales.

Alaska Airlines Flight 1282 returned safely to @flyPDX around 5 p.m. local time on Friday, Jan. 5, after the crew reported a pressurization issue. The aircraft was traveling to @flyONT in California. The FAA and National Transportation Safety Board (NTSB) will investigate.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 6, 2024