Daniel P.G., de 28 años, padre del niño de 13 meses que sustrajo el 13 de octubre a su madre en el parking del Monasterio de Piedra (Zaragoza), interpuso el pasado 14 de septiembre una denuncia contra la madre del menor por viajar con él a Marruecos sin permiso paterno, según la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva. La sustracción parental no está justificada de ningún modo y, por tanto, Daniel, su padre Gregorio, su madre Carmen y una cuarta persona fueron detenidos por la Guardia Civil tras denunciar la madre la sustracción del bebé. Daniel y Gregorio están en prisión provisional en la cárcel de Zuera (Zuera) por estos hechos tras ser recuperado el niño en un piso de la localidad madrileña de Parla hasta donde llevaron al bebé.

La denuncia interpuesta por Daniel en la comisaría de Policía Nacional del Aeropuerto de Madrid el 14 de septiembre de 2022, a las 23:00 horas, recoge los «hechos ocurridos el día 1 de septiembre de 2022 en el aeropuerto de Madrid Barajas, Terminal 4, de Madrid». En esa denuncia el hombre explica que «quiere dejar constancia de que el día (…) su ex pareja llamada Ada C.B. (de 28 años) viajó a Marruecos desde la terminal T4 Satélite junto con el hijo que ambos tienen en común y menor de edad (…)».

El hombre también explicó que «lleva separado de Ada desde el 19 de junio y que desde el día 02/07/2022 no sabe en qué situación se encuentra su hijo, ya que no puede ponerse en contacto con ella con ningún tipo de vía de comunicación, ya que le ha bloqueado tanto por las llamadas como los mensajes a través de la aplicación Whatsapp y que tampoco contesta a ningún email que el compareciente le ha enviado».

Daniel contó en esa denuncia que «ha intentado ponerse en contacto con los familiares de Ada, pero que no ha recibido ningún tipo de respuesta y que lo único que le ha comunicado un familiar de Ada en el día de hoy es el viaje arriba señalado que ha realizado a Marruecos con el menor (…)». El denunciante reconocía que aunque no existen todavía medidas cautelares adoptadas por ningún juzgado ya las había solicitado y entre ellas figura la prohibición de que «el menor no pueda salir de territorio nacional sin el consentimiento del padre».

El juzgado de Instrucción de Calatayud decretó el sábado 15 de octubre prisión para el padre y el abuelo del niño tras pasar a disposición judicial. La Guardia Civil detuvo y recuperó al bebé de 13 meses que había sido sustraído a su madre en apenas 20 horas. Este pasado martes detuvo también a la abuela paterna del niño. Según ha podido saber OKDIARIO, el padre del menor intentaba verlo desde que se separó en el mes de junio de 2022 e incluso acudió a Ibiza, donde residen el niño y la madre, para intentar celebrar con su hijo su primer cumpleaños el 21 de agosto, pero la madre no le dejó verlo.

Según los amigos de la pareja, la separación fue aparentemente amistosa, y Daniel se fue a vivir a Madrid, de donde era natural tras una convivencia de unos tres años con la madre del niño, aunque comenzaron la relación en 2016 y aunque ella estaba entonces nuevamente embarazada de cuatro meses.

La madre, una abogada ibicencia ejerciente llamada Ada, de 26 años, con bufete propio especializado en derecho administrativo, mercantil y laboral, estaba en Zaragoza este pasado jueves visitando a algunos familiares, pero al parecer el padre del bebé supo de su paradero y fue allí con su padre Gregorio para llevarse al menor. Sin embargo, los amigos de la pareja sostienen que ella «había bloqueado al padre de todas las redes sociales y la familia paterna también por lo que no sabemos cómo se enteraron de dónde estaba». Una versión que parece coincidir con la denuncia puesta en septiembre por el padre del bebé.

Tras el suceso, la madre tuvo que ser atendida en el cercano ambulatorio de Nuévalos (Zaragoza) con una ataque de ansiedad. Ahora, la familia paterna se enfrenta a cargos de sustracción parental de un menor.