Mató a su novia porque se había acostado con un amigo común, esa es la confesión de la mujer acusada de acabar con la vida de su pareja de 13 puñaladas en verano de 2022 en su piso del centro de Madrid. La acusada ha admitido el crimen aunque en su descargo ha dicho: «Estaba muy borracha y ella también». La Fiscalía le pide 14 años de cárcel por el crimen durante el juicio que se desarrolla ésta semana en la Audiencia Provincial de Madrid. El Ministerio Público le imputa a la encausada un delito de asesinato con el agravante de parentesco, ya que ambas, víctima y verdugo, eran pareja cuando sucedieron los hechos.

En su declaración ante el tribunal, la acusada ha explicado que la víctima y ella eran pareja desde septiembre de 2020 aunque era una «relación tóxica» con idas y venidas. La noche previa al crimen había quedado con la víctima e verse en el piso donde ambas residían.

Según la acusada, esa noche había consumido alcohol y drogas: «Estaba muy borracha y ella también. Discutimos por un amigo porque querían quedar. Ella cogió un cuchillo y se metió en el baño. Hice unas llamadas a la Policía y colgué. Ya cuando salió, no lo recuerdo. Seguimos bebiendo. Tengo muchas lagunas».

A preguntas de la Fiscalía, la acusada ha entrado en más detalle: «Me dijó: sí Ana, me lo he follado. Luego, se me nubló la mente y luego ya vi que había sangre. Pensé que se iba a levantar. Que no había pasado nada. Le hice una reanimación», ha explicado. Era imposible que la víctima se recuperara, según el relato de hechos la asesinada había recibido trece puñaladas en distintas zonas del cuerpo. En concreto, trece en el tórax, también en el abdomen, el hombro y en el cuello.

La acusada ha relatado a continuación que lavó el cuchillo y llamó a una de sus amigas. La mujer le comentó que pensaba que había matado a su novia. La amiga llamó de inmediato a la Policía dándole el nombre de la mujer y su dirección.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional la acusada reconoció los hechos. «He sido yo, he matado a mi novia», les confesó. Los policías la detuvieron de inmediato y desde entonces está en prisión provisional.

Alega problemas mentales

Según la acusada, durante la pandemia comenzó a tener problemas de salud mental con intentos diarios de suicidio. Su declaración ha ido en clara sintonía con la estrategia de su defensa que pide la libre absolución de la homicida por eximente completa debido al consumo de alcohol y drogas.

La abogada de la acusada ha argumentado que su patrocinada es drogodependiente y tiene un problema de consumo abusivo de alcohol, según recoge la agencia Europa Press : «Todo fue producto de una nebulosa por el estado de inconsciencia en el que se hallaba sumida. Su estado era absolutamente histriónico. Estaba ida. No era consciente de lo que había hecho», ha señalado la letrada.

Frente a los 14 años de prisión que solicita la Fiscalía para la acusada, la familia de la víctima pide una condena de 25 años de cárcel por asesinato con la agravante de parentesco.