Una madre del Highlands encontró «gotas de sangre» en la ropa interior de su hija de 6 años

Una madre del Colegio Highlands School El Encinar, en La Moraleja, donde trabajaba el cura Marcelino encontró «gotitas de sangre» en la ropa interior de su hija de 6 años. Esta madre reveló este dato a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional el pasado 11 de marzo de 2025. Este detalle ahora cobra un significado especial en medio de las investigaciones por presuntos abusos sexuales cometidos por el citado sacerdote: «En ese momento no lo asoció a los hechos, pero ahora tiene miedo de que pudieran estar relacionados».

El caso explotó cuando varios padres comenzaron a denunciar abusos sexuales contra múltiples niñas del colegio. La Policía Nacional detuvo al padre Marcelino tras las declaraciones de al menos siete menores que señalaron haber sido víctimas de tocamientos y abusos sexuales.

En su declaración ante la UFAM, esta madre describió una serie de cambios preocupantes en el comportamiento de su hija durante el último año. La menor comenzó a tener pesadillas frecuentes, desarrolló un miedo intenso a la oscuridad y empezó a necesitar compañía constante dentro de casa, algo inusual en una niña que antes era muy independiente.

Según las declaraciones recogidas en el atestado policial, los abusos se habrían producido en diferentes espacios del colegio, especialmente durante el recreo y en el comedor. Las menores describieron «tocamientos» en sus partes íntimas y situaciones que revelan una posible planificación deliberada por parte del agresor denunciado.

Otros padres también han aportado información reveladora. Uno de ellos contó que su hijo describió un «experimento» realizado por el sacerdote en el comedor, utilizando un objeto similar a «un termómetro» del que salían «gotitas mágicas». El dibujo, desvelado por OKDIARIO, realizado por el menor sorprendió a su padre por su forma fálica.

El Colegio Highlands School El Encinar ha mantenido un perfil discreto desde que saltaron las denuncias. No obstante, finalmente ha dimitido el director del centro tras las múltiples bajas de alumnos tras el escándalo. Las autoridades policiales han revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y han tomado declaración a múltiples testigos.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid lleva la investigación. Marcelino fue detenido y ahora vive en Segovia cuidando a sus padres mientras se continúan practicando diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos.

El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad educativa. Muchos padres exigen una revisión exhaustiva de los protocolos de protección de menores en centros educativos y religiosos.

Los testimonios recopilados por la Policía revelan un patrón de comportamiento sistemático por parte del sacerdote. Varios padres relataron que Marcelino mostraba una predilección marcada por las niñas, dedicándoles una atención desproporcionada.

Algunas madres destacaron que el sacerdote solía llevar a pequeños grupos de niñas a la capilla, les daba la comunión y les hacía regalos, generando una aparente relación de confianza que posteriormente habría utilizado para llevar a cabo los presuntos abusos.

Uno de los aspectos más estremecedores del caso es que las menores guardaron silencio durante largo tiempo. La madre de una de las víctimas, reveló un dato escalofriante cuando su hija, tras conocer la detención del sacerdote, comentó: «Él no sabía que lo que nos hacía no nos gustaba». Esta frase, que no parece propia de una niña de su edad, evidencia la manipulación psicológica a la que habrían sido sometidas las menores.

Colegio exclusivo

El Colegio Highlands School El Encinar, ubicado en la exclusiva zona de La Moraleja, es un centro educativo de reconocido prestigio. Ha sido incluido en las listas de los 100 mejores colegios de España en los últimos años.

Fuentes cercanas a la investigación sugieren que podrían existir indicios de un posible encubrimiento institucional. Algunas madres han manifestado que existían rumores previos sobre la conducta inapropiada del sacerdote, que no fueron investigados a fondo. Una de las madres entrevistadas declaró que había elevado sus preocupaciones a la organización Legionarios de Cristo tiempo atrás, sin obtener una respuesta satisfactoria.

La Fiscalía de Menores y la Unidad de Familia de la Policía Nacional continúan ampliando la investigación. Se siguen realizando entrevistas a posibles víctimas y se está recopilando toda la documentación del centro educativo. No se descarta que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas semanas.