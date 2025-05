Un juzgado de Almería ya instruye una investigación contra Ana Julia Quezada por amenazar de muerte a Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel asesinado por Quezada. Fuentes penitenciarias alertaron a la madre de Gabriel de las amenazas de muerte que ante otras presas había vertido la convicta Ana Julia contra la madre de su víctima.

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel asesinado por Ana Julia, puso una denuncia ante la Guardia Civil y la investigación ya está judicializada. El juzgado, informan fuentes del caso a OKDIARIO, comienza en breve a llamar a varios testigos, entre los que se encuentran presas de la cárcel de Brieva (Ávila). La denuncia fue archivada en un principio, pero tras el recurso el juzgado ha reabierto el caso.

La madre del pequeño Gabriel, ha revelado que desde hace más de un año recibe información procedente del interior y del exterior de la prisión en la que Quezada cumple condena. Esas informaciones han desatado una investigación por irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones con contenido sexual e incluso la preparación de un documental con la participación directa de la asesina confesa.

Según Patricia Ramírez, entre esa información que recibe figuran una serie de amenazas directa de Ana Julia Quezada: «La han escuchado decir en la cárcel que me quiere matar. Lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel». La madre de Gabriel abunda en el motivo de las amenazas: «Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental». La madre de Gabriel, asegura que pasó «miedo» al saber que la reclusa se quería «vengar» de ella, para lo que podría valerse de terceros.

Segundo caso: un móvil y sexo

La madre del pescaíto ha declarado que el pasado mes de mayo trasladó que «había tenido conocimiento» de que existían relaciones con funcionarios por parte de Ana Julia para facilitarle móviles con los que presuntamente se estaba grabando videos para un posible documental. «Existían móviles dentro de prisión, presuntamente, dije que se podían haber dado poderes judiciales, ya saben a quién, para que pudiera hacer momentos fuera de prisión. En los vis a vis podrían haberle entregado teléfonos o dinero, entre otras cosas», ha dicho.

La madre de Gabriel ha señalado un episodio concreto ocurrido el 27 de diciembre: «Ese supuesto teléfono móvil, se dio un chivatazo sobre el inminente registro en su celda, entonces el teléfono salió de la celda de su dueña y según las fuentes que me informan, acabó en el domicilio de uno de los funcionarios».

Gracias a la información de la madre del pequeño Gabriel, la Guardia Civil de Ávila arrancó una investigación en la que un juzgado de Ávila mantiene como investigado a un funcionario de la cárcel por un delito de cohecho con Ana Julia Quezada. El cocinero de prisión que presuntamente facilitó la entrada y salida del teléfono en el centro penitenciario, no está investigado porque no es funcionario y no puede incurrir en el delito de cohecho. Ana Julia tampoco está investigada de momento.

El documental se paró y finalmente Ana Julia no pudo percibir dinero alguno por contar su versión del cruel asesinato del pequeño Gabriel. Ahora, la asesina ha confirmado que mantuvo relaciones sexuales con funcionarios «a cambio de regalos» pero no de un teléfono móvil para evitar que la prisión le sancione por ello. También niega haber chantajeado a la directora de la cárcel de Brieva.