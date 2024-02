Es Julián, el conserje del edificio engullido por las llamas en el incendio en el barrio del Campanar en Valencia este jueves. Julián, que llevaba trabajando en el edificio desde años, conocía a los «vecinos de toda la vida». Este viernes 24 horas después de lo sucedido muchos de los residentes saben que le deben la vida.

Este héroe, después de lo ocurrido en el edificio de Valencia, ha explicado que primero decidió avisar a las personas más mayores que vivían en el edificio después de desatarse el incendio en el inmueble este jueves a las 17:35 horas.

Las llamas no tardaron en hacerse con la estructura, que se propagaron de forma muy rápida hacia los pisos superiores y a la torre anexa. En 40 minutos las llaman habían devorado la estructura, de la que sólo queda hormigón, ubicada en la avenida Maestro Rodrigo y la calle del poeta Rafael Alberti.

Todavía emocionado, Julián, el conserje que salvó la vida a los vecinos del incendio en Valencia, ha explicado la tragedia: «Vi el humo y subí a la séptima planta, pero luego el fuego estaba en la planta ocho. Llamé al inquilino y estaba fuera por trabajo».

Julián el conserje que ayer salvo vidas en el incendio de campanar♥️♥️♥️♥️😇 pic.twitter.com/6YeAQ5x3fW — ladyblue (@MariaMu24417972) February 23, 2024

«Vinieron los bomberos enseguida. Tiraron la puerta abajo», ha relatado del infierno que se ha vivido este jueves a la Cadena Cope: «Avisé para que bajara la gente, pero los bomberos ya no me dejaron, quería subir para sacar más gente, pero no pudo ser».

Todavía emocionado ha ofrecido los detalles de aquellos minutos de infierno. La brigada científica de la Policía Nacional ha determinado que el número de cuerpos hallados hasta el momento en el interior del edificio calcinado de Valencia son nueve, uno menos que la cifra oficial que se habíaf ofrecido a primera hora de esta tarde.

Todavía quedan por resolver muchas incógnitas: ¿Cómo empezó el incendio en Valencia? ¿Cuáles han sido las causas para que se propagara tan rápido? De momento, todo apunta a los materiales tan inflamables con los que está revestida la fachada.

Los vecinos del barrio del Campanar se han volcado con los residentes de este edificio, todavía conmocionados por lo que ha ocurrido. Una escuela de Educación Infantil del barrio valenciano de Campanar se ha convertido a la vez en un espacio de dolor, ya que una de las familias fallecidas era usuaria de esta guardería. Pero, también de solidaridad, al habilitar un punto para recoger pañales, potitos, juguetes y otros artículos para los menores afectados por el incendio.

El cantante valenciano Francisco ha anunciado que quiere organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para ayudar a los afectados por el incendio que se inició en un edificio este jueves en Valencia y que ha dejado, por el momento, nueve fallecidos. «Yo quiero desde aquí, como artista, ofrecer mi ayuda. Quiero organizar un concierto benéfico», ha asegurado el cantante, que se ha mostrado emocionalmente afectado por la situación.