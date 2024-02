El incendio originado este jueves en un edificio de la zona de Campanar de Valencia que afectó a otro bloque de viviendas colindante se ha saldado, por el momento, con cuatro personas fallecidas, 14 desaparecidos y 15 heridos cuyas vidas no corren peligro.

El desastre comenzó en la mitad superior del edificio y rápidamente las llamas comenzaron a ser visibles en todo el edificio, generando una gran columna de humo que afectó a varias plantas del edificio, situado entre Maestro Rodrigo y Poeta Rafael Alberti.

Otro factor que ha hecho que el edificio ardiera es el material utilizado para la fachada, teniendo una gran presencia de aluminio y poliuretano. La Policía Nacional trabaja en el conteo de los vecinos del edificio: «Por el momento tenemos identificadas a 14 personas ilocalizables, cifra que va a variar porque trabajamos en intentar localizar a las personas que podrían quedar. Es un edificio con muchas viviendas, algunas de ellas en las que residían personas de nacionalidad extranjera que son más difícil de localizar», ha añadido.

Por el momento, los Bomberos trabajan para acceder al edificio e iniciar la búsqueda de los 14 desaparecidos. Por otro lado, uno de los medios que ha sido desplegado por la Unidad Militar de Emergencia (UME) es el dron Marice 300, que ha realizado vuelos en el exterior para buscar posibles víctimas. La identificación de los cadáveres será después de que se hayan recuperado.

Mazón declara ante los medios

Por otro lado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha declarado ante los medios de comunicación junto a la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a primera hora de este viernes. «Estamos a la espera de que puedan entrar los bomberos en los edificios y vayan dando datos de lo encontrado», ha aseverado Mazón. «Se están haciendo comprobaciones exteriores y cuando se tenga una seguridad básica, podrán entrar», ha apostillado.

Además, el presidente valenciano ha explicado que los servicios sanitarios «han atendido a 15 personas heridas, cuya vida no corre peligro», siete de ellas bomberos. De los 15 heridos, solo hay seis personas ingresadas en diferentes hospitales, mientras que las otras nueve han sido dadas de alta directamente.

Una familia desaparecida

Entre los desaparecidos se encuentran un niño de dos años, un bebé de apenas dos semanas y sus padres. La mayoría de los vecinos pudieron abandonar el edifico conforme iba desarrollándose el incendio y otros fueron rescatados por los bomberos. Según el medio Levante, la familia desaparecida podría haber intentado refugiarse en el baño de su vivienda ante el avance de las llamas, que sorprendieron a los dos adultos y a los niños.

Por el momento, la incertidumbre y la angustia son los sentimientos que impregnan la zona del incendio en la que, en estos momentos, están las familias de las personas no localizadas tras el incendio del edificio que, además, no pueden iniciar el duelo porque no tienen la confirmación del fallecimiento de los desaparecidos.

Sobre el duelo que los familiares de los desaparecidos pueden librar, la psicóloga de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Lourdes Fernández, ha considerado que es «muy importante que estas personas tengan información puntual de todo lo que se está haciendo porque su situación es de inmensa impotencia y albergan la esperanza de que sus familiares estén algún sitio, en algún hospital, y nadie les haya encontrado».

«En dos o tres días empezarán a tomar conciencia de lo que les falta, y a partir de ahí se iniciará un duelo donde lo habitual será la tristeza y el enfado, que se volcará contra los promotores de la vivienda o a quien sea que achaquen la responsabilidad del siniestro», comenta Lourdes.