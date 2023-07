Una joven baila desenfrenada encima de un coche patrulla en Barcelona y es sancionada por la policía

La deriva delictiva en Barcelona parece no tener freno. Un video que se ha hecho viral en redes sociales con más de 300.000 visualizaciones muestra como una mujer se sube a un coche patrulla de la policía municipal y se pone a bailar ante la mirada atónita de los agentes que la instan a bajarse del techo del vehículo. La ocurrencia le ha costado a la joven una multa administrativa de 600 euros por desobediencia a la autoridad.

El hecho, que ocurrió el pasado sábado en las fiestas del municipio barcelonés de Gavá, ha tenido todo tipo de reacciones en redes sociales donde los usuarios han denunciado el comportamiento de la mujer que, según puede apreciarse en la grabación, se encontraba bajo los efectos del alcohol. «Digo yo que después del show toca la clase de la Ley Orgánica 4/2015 ¿no?», escribió una persona en referencia a la ley de protección de la seguridad ciudadana. «Quieren convertir a la policía en el hazmerreír de España. Y lo están logrando», ha opinado otro usuario. «Es el resumen perfecto: no se respeta a la autoridad y los policías se lo piensan dos veces antes de actuar no sea se les caiga el pelo después. Vamos cuesta abajo y sin frenos…», ha apuntado un internauta.

Digo yo que después del show toca la clase de la ley orgánica 4/2015 no? — 🦇Jordi Beni🦇 (@Pepebotella21) July 4, 2023

Quieren convertir a la policía en el hazmerreír de España. Y lo están logrando. — Tussy (@TussyBlack) July 4, 2023

Es el resumen perfecto: no se respeta a la autoridad y los policías se lo piensan dos veces antes de actuar no sea se les caiga el pelo después. Vamos cuesta abajo y sin frenos… — Raúl (@raulgoyus) July 4, 2023

Este tipo de videos de personas cometiendo irregularidades o delitos en la ciudad condal son comunes en redes sociales. El pasado mes de junio este medio publicaba como un hombre fue grabado esnifando droga en el metro de Barcelona, concretamente entre las estaciones de de Urgell y Rocafort, en el barrio del eixample. El pasajero, visiblemente perjudicado, comenzó a increpar a los presentes en el tren diciendo que «es lo que hay» y que «el código penal no recoge que esto sea delito». Además el drogado alegó que había sido militar y que sabía kickboxing. «Me veis tranquilito pero a un seguridad le he dejado inválido», amenazó. «Yo no me preocupo de quién mira o no mira ¡Que les den! ¡Y a quien no le guste que golpee su cabeza contra la pared!», gritó el drogadicto.