ERC y EH Bildu, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, han tumbado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y tildada por la izquierda como Ley Mordaza, al haber votado en contra del dictamen en la Comisión de Interior de este martes. Ambas formaciones han votado ‘no’ al asegurar que la propuesta mantenía intacta «el núcleo más lesivo» de la norma actual. «Es una reforma light», han defendido los socios del Ejecutivo.

PSOE, Podemos y PNV han votado a favor de reformar esta norma, pero estos 18 votos no han sido suficientes para sacarla adelante, por lo que no será remitida al Pleno del Congreso. ERC y EH Bildu han votado en contra, al igual que el PP, Vox, Ciudadanos, UPN (Grupo Mixto) y JxCAT (Grupo Plural), formación que participó en las negociaciones con el Gobierno pero que anunció hace semanas su voto en contra. En total, 19 votos en contra.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se frustra de nuevo, después de que en 2019 no saliese adelante por la convocatoria de las elecciones generales. Aunque esta vez el acuerdo no se ha podido alcanzar al no lograr el Ejecutivo de Sánchez un pacto con sus socios en el Congreso en torno a los cuatro puntos que desde el inicio han provocado discrepancias: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.

Se consuma de esta forma un nuevo fracaso del Gobierno, puesto que la reforma de la autodenominada Ley Mordaza ha sido una de las principales promesas de Pedro Sánchez desde hace 6 años. En marzo de de 2017 el PSOE intentó tramitar esta reforma en la Cámara Baja, ante un Gobierno del PP de Rajoy en minoría parlamentaria.

Este martes se ha consumado el fracaso definitivo, después de que el Ejecutivo haya estado negociando durante año y medio con sus socios en medio centenar de reuniones formales e informales. La propuesta modificada 36 de los 54 artículos de la norma, pero sin incorporar ningún acuerdo sobre los cuatro artículos que desde el inicio marcan las discrepancias, especialmente el material antidisturbios.

«Harakiri parlamentario»

«No seremos cómplices de una reforma light que no deroga los artículos más lesivos y mantiene intacto el núcleo de la ley. Esta propuesta se queda lejos del compromiso de derogación que asumimos ocho años», han defendido los portavoz de Interior de ERC y EH Bildu, María Dantas y Jon Iñarritu.

«Hoy se escenifica la pérdida de una oportunidad histórica para que el PSOE pudiera demostrar que no es lo mismo que el PP», ha señalado Dantas. Por su parte, Iñarritu ha acusado al Gobierno de hacerse un «harakiri parlamentario». «No podemos hacernos responsables de una ley que permita a un agente sancionar a su libre albedrío, que se utilicen pelotas de goma y que se produzcan devoluciones en caliente», ha apostillado.

El PSOE ha acusado a sus socios de «impedir la mejora de los derechos y libertades de los ciudadanos», además de insinuar que detrás de su negativa «hay un interés electoralista». Así lo ha afirmado el portavoz de los socialistas, David Serrada.

El secretario general del PCE y diputado de Podemos, Enrique Santiago, ha emplazado a ERC y a EH Bildu a seguir trabajando porque, a su juicio, tienen «al alcance de la mano acabar con la ley». «No hacerlo sería un drama», ha indicado.

El PNV ha lamentado la «oportunidad perdida» con más del 50% de la norma vigente «mejorada». «No siempre el cartero llama dos veces», ha advertido el portavoz de la formación, Mikel Legarda.

«Patada al policía»

Por su parte, el PP ha avisado que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana supondría «cambiar los grilletes de las manos de los delincuentes a las manos de las fuerzas de seguridad, que es lo que quieren los socios de Gobierno». «Si se pliegan a esta subasta de enmiendas (las transaccionales que habían firmado ERC y EH Bildu), ustedes del PSOE pasarán a la historia por pasar de la ley de la patada en la puerta a la ley de la patada al policía», ha remarcado la diputada del PP Ana Vázquez.

«Esta reforma no busca otra cosa de desproteger a la sociedad y dejarnos indefensos frente a quienes desprecian el orden público. Vox impulsará una modificación de la ley vigente para hacer más fuerte», ha señalado el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Javier Ortega Smith.