La Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria sigue adelante con la investigación sobre Anabel Pantoja y su pareja por las lesiones de su bebé, y ni descarta ni confirma que se trate de un delito de maltrato intencionado. Así se pronuncia el Ministerio Público a OKDIARIO sobre el caso: «Se está investigando si las lesiones obedecen o no a una situación de violencia por parte de los padres. No se infiere nada ni por una opción u otra». Según la Fiscalía, el maltrato existe, pero hay que averiguar si fue accidental o intencionado, y de momento no cabe deducir que fuera provocado».

Esa es la razón por la que Anabel Pantoja y su pareja se encuentran en casa con su bebé tras comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas. Al finalizar la comparecencia, la Fiscalía no pidió medidas cautelares ni sobre la situación personal de los padres, ni sobre la tutela del bebé. Los motivos según comenta la Fiscalía a OKDIARIO son: «Porque examinada la situación se entiende que no concurren los requisitos legales, no se aprecia riesgo para la menor en estos momentos».

Dos informes de maltrato

El procedimiento judicial arrancó el pasado 21 de enero a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, tras la recepción de un informe del Hospital Materno Infantil de Las Palmas en el que se alertaba de la posible existencia de lesiones en el bebé de Anabel Pantoja y su pareja al ingresarlo en el centro médico. Posteriormente un forense oficial ratificó el informe de los médicos.

A partir de ahí, Anabel Pantoja y su marido fueron citados a declarar como investigados el día 27 de enero, con asistencia letrada y ante la autoridad judicial. En sus declaraciones ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, tanto Anabel Pantoja como su pareja negaron haber causado lesiones a su bebé.

Tras su comparecencia, la autoridad judicial acordó inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente había sucedido el episodio de malos tratos al bebé. La investigación continúa su curso y en el juzgado de la capital grancanaria no se acordó ninguna medida cautelar, ni sobre la situación personal de los investigados ni acerca de la tutela del bebé. Por lo tanto, Anabel Pantoja y su pareja se encuentran de regreso con su bebé en su domicilio.