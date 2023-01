Estos son los vídeos que ha colgado en redes sociales la familia señalada por la muerte de los primos desaparecidos en Toledo. En ellos, esta familia denuncia públicamente al entorno de las víctimas por supuestas amenazas, acoso y agresiones. Los denunciantes proclaman su inocencia tras huir de su domicilio de Toledo que permanece precintado por orden judicial.

La batalla por encontrar al segundo de los menores desparecidos en Carabanchel, tras el hallazgo del cadáver del primero en un vertedero de Toledo, se libra en dos frentes diferentes.

Por un lado, la Policía Nacional continúa buscando en el vertedero de la ciudad castellanomanchega a Ángel de 11 años, el menor de los dos primos desaparecidos en el distrito madrileño de Carabanchel, tras encontrar en el mismo basurero el cadáver de Fernando de 17 años. En esta segunda semana de rastreo participan las unidades de Guías Caninos, Policía Científica, Policía Judicial y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, además de dos retro excavadoras.

El segundo frente de la búsqueda del menor se libra en las redes sociales, allí se acusa directamente a la familia de Toledo, cuya hija tuvo una relación con el mayor de los desaparecidos, de haber participado en la muerte de los dos menores. Los vídeos y audios, aportados a la investigación por las familias de los dos menores desaparecidos, relatan que la familia de Toledo mató y se deshizo de los cuerpos de las víctimas.

Sin embargo, la familia de Toledo, que ya fue interrogada por la Policía y recibió la visita de la familia de los primos desaparecidos en los primeros días del suceso, sigue negando cualquier relación con los hechos.

Esta familia de Toledo ha huido de su domicilio por miedo a represalias injustificadas por parte del entorno de los dos menores. Ahora, denuncian públicamente en las redes sociales que han sufrido palizas, acoso y amenazas por el entorno de los dos desaparecidos, mientras proclaman su inocencia. Son el padrastro y la madre de la joven que antiguamente mantuvo una relación con el mayor de los dos chicos desaparecidos, los que protagonizan los vídeos que se reproducen en esta información de OKDIARIO.

Fernando y Ángel desaparecieron el 10 de diciembre de 2022, en el Híper-Usera de la calle General Ricardos de Madrid, mientras el padre de uno de ellos estaba en una lavandería cercana. Las cámaras del supermercado les grabaron abandonando el establecimiento.

La Policía averiguó que en las siguientes 24 horas los dos menores estaban con vida ya que un testigo los avistó en Toledo y las cámaras de seguridad de un centro de transporte habían grabado a los dos chicos llegando a la ciudad de forma voluntaria, ellos solos, y en buen estado.

No era la primera vez que Fernando, el mayor de los dos primos, viajaba a Toledo para visitar a una antigua novia, y su familia cree que eso precisamente es lo que sucedió antes de que se les perdiera el rastro hasta que el 15 de diciembre un operario del vertedero de Toledo halló en una cinta transportadora el cadáver del mayor de los dos primos. El cuerpo no fue identificado oficialmente hasta el día 21 de diciembre, y se hizo gracias al cotejo necrodactilar. La autopsia no ha encontrado rastros de violencia en el cuerpo del menor, salvo los daños producidos durante el proceso de transporte y tratamiento de los residuos.

La principal hipótesis de la Policía es que el cuerpo del menor también se halla en el vertedero. Este lunes, la familia de las víctimas convocó una concentración para solicitar a la Policía que investigue con más intensidad la presunta participación de terceras personas en la desaparición y muerte de los dos menores.