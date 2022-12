La Policía tiene pruebas de que los primos desaparecidos en Madrid llegaron a Toledo voluntariamente. Un testigo les vio solos y en buen estado. Igualmente, las cámaras de un centro de transporte confirmaron su llegada a la ciudad por voluntad propia cinco días antes de que hallaran el cadáver de Fernando, el mayor de los dos menores, en el centro de reciclaje Ecoparque. La Policía Nacional de Toledo se reúne este jueves para diseñar la búsqueda del cuerpo de Ángel, el menor de los dos primos, en las mismas instalaciones.

Los agentes ya han reconstruido los pasos de los dos menores desde el día de su desaparición en el barrio madrileño de Carabanchel hasta su llegada a Toledo de forma voluntaria y en buen estado. Sin embargo, resta por aclarar los pasos que dieron los dos menores en Toledo durante al menos dos días hasta que el mayor de los dos terminó en el interior de un camión de residuos.

No era la primera vez que Fernando, el mayor de los dos, se escapaba de casa. El joven, de 17 años y con una discapacidad del 45% en el habla, tenía una pareja en Madrid y ya había viajado antes a Toledo para visitar a otra relación anterior. Los investigadores sitúan la última desaparición del menor en un escenario similar.

El día 10 de diciembre, los dos primos de 17 y 11 años manifestaron su deseo de ir a comprar unos bocadillos al Híper-Usera de la calle General Ricardos de Madrid, mientras el padre de uno de ellos estaba en una lavandería cercana. Las cámaras del supermercado les grabarían poco después abandonando el establecimiento y días después los agentes hallaron pruebas de que los dos menores habían pasado por Marques de Vadillo.

Los agentes están seguros de que los menores estaban en buen estado y con vida un día después, ya que un testigo los avistó en Toledo y cuando la policía fue a validar su testimonio confirmó que las cámaras de seguridad de un centro de transporte habían grabado a los dos chicos llegando a la ciudad de forma voluntaria, ellos solos, y en buen estado.

La Policía también ha interrogado a la joven a la que supuestamente iban a visitar y a sus familiares. De hecho, familiares de los dos primos desaparecidos en Madrid acudieron a visitar a esta familia de Toledo para indagar sobre el paradero de los dos chicos, la respuesta fue que no les habían visto.

Ahí se pierde el rastro de los dos menores hasta que el 15 de diciembre un operario de la planta de reciclaje del Ecoparque halló en una cinta transportadora el cadáver del mayor de los dos primos. El cuerpo no fue identificado oficialmente hasta el día 21 de diciembre, y se hizo gracias al cotejo necrodactilar. La autopsia no ha encontrado rastros de violencia en el cuerpo del menor, salvo los daños producidos durante el proceso de transporte y tratamiento de los residuos.

El menor habría fallecido por asfixia al menos un día antes de encontrar su cuerpo. Eso no explica varias cuestiones fundamentales. ¿Qué hicieron en Toledo los menores durante los días previos a que uno de ellos terminara extrañamente en el interior de un camión de residuos?. Las familias de los menores no creen que su muerte fuera accidental, tal y como sostiene la principal hipótesis policial, ¿Si se metieron dentro de un contenedor a pasar la noche, cómo es posible que encuentren el cuerpo de Fernando pero no el de Ángel?, ¿Cómo es que la Policía de Toledo tardó cinco días en relacionar el hallazgo del cadáver de Fernando con la desaparición de los dos primos?, se preguntan.

La investigación prosigue intentando reconstruir los pasos de los dos primos en Toledo previos al hallazgo del cadáver, a la vez se han reunido de urgencia para acometer cuanto antes y con todos los recursos posibles la búsqueda del menor de los primos en las mismas instalaciones de reciclaje. Los agentes saben que ambos menores eran inseparables.