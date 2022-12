Sandra Bermejo no estaba sola en el Cabo Peñas la noche que desapareció. La Policía sigue manteniendo como hipótesis principal la «desaparición voluntaria» de la joven madrileña el 8 de noviembre en el Cabo Peñas (Gijón), a pesar de haber entregado un informe al juzgado en el que admiten sin entrar en detalles que en las horas claves de la desaparición de la psicóloga había un grupo de personas en la misma zona. La familia hace hincapié en las contradicciones policiales y denuncia que la búsqueda de la desaparecida comenzó demasiado tarde.

Las nuevas revelaciones del caso podrían ir en la línea de algo ya confirmado por OKDIARIO: que la Policía investiga la relación de la joven psicóloga con grupos esotéricos de Asturias y esa noche tenía un significado especial ya que se daba el fenómeno llamado «luna de sangre». El hallazgo de otras dos pistas, como son la camiseta blanca de la talla de Sandra que se encontró en la zona, o la etiqueta de unas mallas negras que encontró una senderista, ambas sometidas a análisis de ADN todavía sin concluir, no hacen más que alimentar el misterio que rodea el caso.

Sin embargo, en su última (y también primera) comparecencia pública del máximo responsable policial en Gijón, el comisario provincial Dámaso Colunga, la Policía ha vuelto a insistir en que la opción principal que manejan los investigadores es la «desaparición voluntaria» y que sospechan que el cuerpo de Sandra Bermejo está en el mar. Una búsqueda en la que los policías no han ahorrado esfuerzos, a pesar de que admiten que el rastreo de la joven se retrasó «por falta de personal».

Las declaraciones policiales, justo después de la reunión que hace unas horas mantuvieron los investigadores con la familia de Sandra Bermejo no ha sido bien acogidas por los padres de la desaparecida. La familia denuncia que se perdió un tiempo relevante para la investigación en los primeros días de la desaparición.

El letrado de la asociación SOS desaparecidos que asiste a los familiares, Juan Manuel Medina, no entiende el motivo que impide a los agentes profundizar en la identificación del nutrido grupo de persona que coincidió en tiempo y lugar con Sandra Bermejo en el momento de su desaparición. No es el único reproche, «la Policía nos dice que Sandra está en el mar y al día siguiente la buscan por primera vez en tierra». Medina, que no ha escatimado elogios a la Policía en la resolución de otros casos en los que participa como letrado, también recuerda otros en los que se cometieron errores y pide examinar cada caso de forma individual. «En este caso, de momento, no podemos decir que la Policía esté investigando hasta el último hilo del caso». Desde el entorno de la investigación en Gijón, insisten en que hasta el momento no han detectado indicios de criminalidad en la desaparición de Sandra Bermejo, sin embargo otras unidades policiales continúan escrutando el entorno esotérico que rodeaba a la desaparecida.