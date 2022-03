Desde el pasado 13 de enero la gente no se mira igual en el pequeño pueblo vallisoletano de Traspinedo. Ese fue el día siguiente a la desaparición de Esther López, una de sus 1.100 vecinos que desapareció de manera misteriosa la tarde de la anterior jornada. Al principio todo era posible, desde que Esther hubiera sufrido un fatal accidente hasta que la joven se hubiera marchado por voluntad propia y estuviera retrasando su regreso sin avisar a los suyos. Pronto la realidad golpeó a todo un pueblo que se ha reunido otra vez en su plaza para recordar a su vecina fallecida de manera violenta mientras su familia ha leído un comunicado dirigido en parte a quienes sepan qué le sucedió la noche que perdió la vida.

“Hace poco más de un mes estaba en la Iglesia San Martín de Tours leyendo una carta de despedida a Esther. Hoy aún por momentos pienso que esto es un mal sueño y que nada es real, pero después miro a la cara a mi familia, sobre todo a mis tíos Miguel y Chus y a mi prima Inés, y me doy cuenta de que no, y que sí, que nos han arrebatado a Esther de la forma más dolorosa y cruel posible”. Sara Nieto es prima de Esther López, pero llevan haciéndoles fotos a las dos desde que apenas aprendieron a andar como si fueran hermanas. Es una de las personas que más ha sentido la ausencia de su prima. Aún hoy, su hijo pequeño, le pregunta si “Esther va a traer pegatinas”.

Sara ha sido la encargada de leer unas emotivas palabras en el acto de recuerdo a su prima Esther López, consiente de que desde hace dos meses todo lo que se dice en voz alta en Traspinedo se escucha de una manera u otra mucho más allá de los límites geográficos del pueblo.

«Ha muerto una parte de nosotros»

Sara ha seguido leyendo la carta que revela el motivo por el que esa familia sigue adelante: “Como bien dice Miguel, ‘con Esther se ha muerto una parte de nuestro corazón’, y lo único que pedimos, y en lo que confiamos, es en que se haga Justicia, la Justicia que se merece Esther. Sus familiares no vamos a parar hasta lograrlo, vamos a hacer todo lo posible para que el recuerdo de mi prima esté vivo por siempre, y mientras tanto vamos a dejar a los investigadores que terminen su trabajo. A partir de ahora, siempre la vida se hará muy cuesta arriba, pero al mismo tiempo que a veces uno siente asco de vivir en este mundo entre gente tan cruel, aquí cerquita, en la casa familiar, tenemos a los pequeños de la familia intentando sacarnos una sonrisa a todos nosotros, ojo, que con tres añitos ya empiezan a preguntar constantemente por cuándo viene Esther con las pegatinas, como siempre hacía, y por ellos es por lo que tenemos que sacar fuerzas de debajo de las piedras para que nos vean unidos y fuertes como siempre lo hemos estado y para que Carmen, la nueva bebé que llegará en poquito tiempo y por la que últimamente la sonrisa de Esther era aún si cabe más radiante, nos encuentre así”.

Estas palabras han sido leídas antes los mismos rostros que no dudaron en lanzarse a los campos de Traspinedo en busca de una pista de Esther López a la vez que entre ellos mismos se miraban con cierto recelo pensando si entre todas aquellas miradas no estaría la del responsable de su desaparición Ahora, más cerca de que los agentes llamen a la puerta de quien esté detrás de la muerte de Esther, su familia no quiere dejar de agradecer el esfuerzo de sus vecinos. “También el apoyo que nos demostráis vosotros, todos los vecinos de Traspinedo y de alrededores, el trabajo incansable e intachable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la empatía mostrada desde cualquier punto de la geografía española nos hacen pensar que aún queda gente buena”.

La voz de Sara ha sido la de toda una familia y, por qué no, la de todo un país que en algún momento ha estado atento a saber qué le pasó a una chica que sólo salió a ver el fútbol con unos amigos a un bar, y con esa voz se ha dirigido a quienes sepan la verdad de lo que sucedió: “Y desde aquí, a esa persona o personas, les pido que por un momento se miren hacia dentro y piensen en todo el dolor que llevan causado durante dos meses. Este dolor sólo se amainará de una manera, y no es otra que siendo valientes y contando la verdad. Contando qué ocurrió aquella noche del 13 de enero.

Igual soy muy ingenua, pero sí, tengo esa esperanza. Pues quien esté detrás de esto, tendrá padres y posiblemente hijos, hermanos, y se me hace imposible pensar que puedan mirarlas a la cara sabiendo que han quitado la vida a una persona inocente. Es más, deben pensar que podrían ser ellos los que estuviesen sufriendo este infierno que estamos viviendo nosotros. Ponerse por un momento en la piel de a quien una noche, porque sí, lo dejan sin su hija y después pensar cómo vivir con ello por el resto de sus días».

Sara manda un último mensaje, tan lleno de dolor como de determinación: «Ahora bien, si leéis esta misiva, mirándoos a los ojos os digo “sé que tenéis corazón y sentimientos, dad el paso y confesad. Desde este lado, esta familia sabéis que es buena y que el rencor no cabe en nuestro diccionario. Para acabar quiero decirle a Esther que su sonrisa es y será nuestra esperanza, que su recuerdo nos hace más fuertes y que por ella vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para esclarecer su muerte».

La petición de Justicia para Esther ha cerrado un acto de recuerdo del que su familia y los vecinos de Traspinedo se han marchado con la esperanza de no tener que regresar a esa plaza el mes que viene. Si es así será porque el responsable de la muerte de la joven ya habrá caído en manos de los investigadores.