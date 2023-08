Dos trabajadores de una piscina de Valencia detenidos tras negarle la entrada a una mujer con burkini

La Policía Nacional ha detenido el pasado jueves 10 de agosto a dos trabajadores de una empresa concesionaria que gestiona la piscina municipal de Benicalap (Valencia) tras haber impedido el paso al recinto a Fadila Said, una mujer saharaui que llevaba velo. Los hechos sucedieron el pasado 4 de agosto, cuando la mujer se encontraba acompañando a sus dos hijos de 5 y 8 años y los trabajadores no la dejaron acceder debido a su vestimenta y posteriormente la agredieron verbalmente con frases como «vete a tu puto país» o «que asco de ropa lleváis».

Según informa la Policía Nacional, a los detenidos de 32 y 50 años se les acusa de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas. han sido puestos en libertad con la condición de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. El Ayuntamiento de Valencia ha abierto una investigación a la empresa concesionaria encargada del mantenimiento de la piscina.

Las dos versiones del suceso

La mujer acudió a la piscina con sus hijos y una amiga para pasar el día y que los menores se bañaran. Cuando llegaron al recinto dos trabajadores de la piscina le preguntaron si llevaba ropa de baño, a lo que la mujer dijo que no. Las normas de funcionamiento de las piscinas municipales, que regenta la Fundación Deportiva Municipal a través de concesionarias, impiden el acceso a los recintos sin ropa de baño, por lo que la mujer pidió la hoja de reclamaciones y se marchó. Unos días después Fadila regresó con ropa de baño pero de nuevo no pudo entrar por la vestimenta y le agredieron verbalmente con comentarios cómo «vete a tu puto país» o «como des un paso más te doy una que no te levantas del suelo».

La ONG València és Refugi está ayudando a la afectada y ha explicado que ya han puesto una reclamación ante el consistorio y una denuncia ante la Policía Local y la Policía Nacional. La organización ha resaltado que el personal de seguridad impidió el paso a la mujer a pesar de que les dijo que esa era su ropa de calle y llevaba burkini para cambiarse, y reprocha que no es la primera vez que le sucede. Según informa la ONG, «Fadila se encuentra muy afectada por el suceso, en especial por la presencia de sus hijos cuando sucedió todo».

La Administración de las Piscinas Aquaval ha informado a OkDiario que esto no sucedió así. «No tenemos constancia de que esto pasara de esta forma, lo único que se le dijo es que era una persona muy maleducada y que debía abandonar las instalaciones, pero no es justo que esto se este tratando como un tema de racismo y odio cuando solo ha sido una mala contestación de un empleado». Además nos cuentan cómo fue un trabajador el que avisó a las autoridades ,ya que la mujer se negaba a abandonar el lugar. Desde la Administración también han relatado que este suceso les está afectando como empresa a altos niveles. «De lo que se les ha acusado se te queda para toda la vida. Y eso no es así».

Posteriormente han asegurado que no existe ningún tipo de racismo en las piscinas y que todo ha sido un problema causado por la normativa. «Lo que te dice la normativa es que tú tienes que acceder con ropa de baño, no con una camiseta de algodón que tú llevas a la calle sudada, que vienes a la piscina y te bañas con eso. O sea, hay unas diferencias y esas diferencias es lo que la gente tiene que entender y tiene que saber que ella lo ha retorcido y lo ha manipulado».

El Ayuntamiento abre una investigación

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la apertura de una investigación conjunta por parte de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la ONDIS, la Oficina de No Discriminación del consistorio, para conocer los hechos y tomar las medidas oportunas que fuesen necesarias. Durante la investigación se dará audiencia a ambas partes. Desde el Ayuntamiento de Valencia «se condena todo tipo de discriminación y se trabaja a diario para evitar situaciones que pudieran vulnerar los derechos de las personas» y se ha puesto a disposición de la Policía Nacional en la investigación que está llevando a cabo sobre el tema.