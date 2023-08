Los gestores de la piscina de Benicalap: «No hubo racismo, quiso meterse vestida en la piscina»

Los hechos ocurridos en la piscina municipal de Benicalap (Valencia) el pasado 4 de agosto en el que se le impidió a una mujer de origen saharaui acceder a las instalaciones vestida con ropa de calle y que acabó con dos trabajadores detenidos por crímenes contra los derechos fundamentales y libertades públicas sigue levantando revuelo. Ahora es Aquaval, la empresa que administra la piscina municipal de Benicalap, la que señalado cómo este acontecimiento les ha perjudicado gravemente y ha dañado su imagen y la de sus empleados a los que dicen que «les han puesto una mancha que dura para toda la vida», en declaraciones a OKDIARIO.

«No fue cómo lo cuenta la mujer»

OkDiario se ha comunicado con Aquaval, la empresa que administra la piscina municipal de Benicalap y que ha ofrecido su versión de cómo pasó todo. «La señora se enfadó porque no la dejaban pasar dentro de la instalación vestida. Esto no tiene nada que ver con el velo, ha sido una riña o un incidente con un empleado que ha tenido un comentario desafortunado», afirman fuentes de la administración de Aquaval.

Desmienten que los empleados hayan realizado algún comentario racista contra ella. «Se enzarzaron a discutir, sí pero no hubo constancia de que realmente las palabras fueran esas, lo único que le dijo uno de ellos fue que era una persona maleducada y que por favor saliera de la instalación, y como no salía fue él mismo el que llamó a la Policía».

Desde la empresa también señalan que «bajo ningún concepto se debe de achacar este suceso a un contexto racista», ya que aseguran que casi todas las personas que van a sus instalaciones son extranjeros. «No hay racismo, El 90% de usuarios aquí en la piscina son inmigrantes y de todas las etnias», afirma. Aquaval asegura que esto les ha dañado de forma corporativa, «todo lo que se ha trabajado, con todo lo que se está trabajando y el daño que está haciendo a la empresa».

«Todo ha sido un problema de la normativa de las piscinas»

La Administración de Aquaval ha contado que todo derivó de la vestimenta y de las normativas que se deben seguir para mantener la higiene en el recinto: «Tú vienes, te bañas y te vas. Eso no se puede hacer y hay una normativa que lo regula». También han querido resaltar que se le repitió reiteradas veces a la mujer que su vestimenta no era adecuada: «Aquí hay unas normas municipales que te dicen eso y los empleados las cumplen y ya está, es muy fácil manipular las cosas y decir que todo fue porque llevaba velo, que eso no es verdad».