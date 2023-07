Un hombre vestido de mujer acusa a una policía de discriminación: «¡No me llames señor!»

Un video donde un hombre vestido de mujer grita a una policía que se refiere a él como «señor» se ha hecho viral en redes sociales donde acumula más de 600.000 visualizaciones. En la grabación puede verse como el transexual se enfrenta con la agente a la que acusa de ofenderle. «¡No soy señor! ¿No me estás viendo que no soy señor? ¡No me digas señor porque es una falta de respeto a mi persona como ciudadano! ¡No soy señor!», grita el hombre que viste una falda rosa con volantes y va peinado con dos trenzas.

La policía, con paciencia, le pide que «no le grite» pero el individuo continúa gritando desatado. «¡Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer! ¡Y no soy señor y no tienes porqué llamarme señor! ¡Me estás ofendiendo!».

El curioso enfrentamiento ha tenido multitud de reacciones en redes sociales donde los usuarios han criticado la actitud del hombre por gritar a la oficial de policía. «Señor vaya al terapeuta. Es más falta de respeto pegar gritos de esa forma. Por lo menos está claro que la vestimenta es de mujer. Falta de respeto la de él que quiere imponerle a la gente que le digan mujer, cuando no lo es», ha dicho un internauta. «Hasta el subconsciente le falló al decir que era un CIUDADANO», ha apuntado otro.

Señor vaya al terapeuta.! Es más falta de respeto pegar gritos de esa forma, por lo menos está claro que solo la vestimenta es de mujer. Falto de respeto la de el que quiere imponerle a la gente que le digan mujer, cuando no lo es. — Dora Argüello (@FlacaExplosiva) July 3, 2023

Hasta el subconsciente le falló al decir que era un “CIUDADANO” 🤣🤣🤣 — Crisanto Solís T.🇳🇮 (@Crisoltin) July 3, 2023

Este suceso, ocurrido en Ciudad de México, está protagonizado por un famoso transexual del país centroamericano que se hace llamar Lady Tacos de Canasta, en honor al popular plato de la cocina Mejicana. Precisamente el hombre, que es una celebridad en internet, se hizo conocido en redes sociales por vender de una forma singular sus tacos durante la marcha del orgullo gay de 2016.

CASO EN MALAGA

Algo parecido ocurrió el pasado mes de junio en Málaga donde la supervisora de un supermercado le llamó «caballero» a un trans llamado Cristina Alias que es presidenta de la asociación Trans Huellas de la provincia de Málaga. «Desde un primer momento le ha dicho que soy una mujer… pues luego ha insistido llamándome ‘caballero’ y así hasta que me ha acompañado a la salida del local donde me iba pidiendo disculpas pero llamándome ‘caballero’». Según denuncia, si el supermercado «invirtiera una décima parte en formar a su personal en tratar bien al colectivo LGTBI que lo que gasta en dirigir a los clientes al sistema de autopago, esto no pasaría», ha añadido Alias en una entrevista a Cadena Ser.