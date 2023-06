Un hombre trans afirma que «el síndrome premenstrual» le está arruinando su viaje a Disney

Un video en el que un transexual se queja de sus síntomas por el síndrome premenstrual se ha hecho viral en redes sociales con más de 500.000 visualizaciones. Durante el video el hombre se queja de que «ha tenido calambres increíblemente fuertes todo el día» y que ha tenido que vomitar 3 veces. Todo este dolor, alega, le está arruinando su visita al parque de atracciones Walt Disney World, en Orlando.

«La gente dice que no tengo síntomas del síndrome premenstrual, pero he tenido calambres increíblemente fuertes todo el día y en algún momento mi tolerancia al dolor desapareció. Y comenzó a doler increíblemente durante las últimas 2 horas. tanto que me hizo ir y vomitar 3 veces. Así que si, los síntomas del síndrome premenstrual arruinaron mi viaje a Disney».

Este hecho ha levantado críticas en las redes sociales donde algunos usuarios ha afirmado que se trata de una «enfermedad mental». «Según esta persona trans, el síndrome premenstrual está arruinando su viaje a Disney. Evidencia sólida de enfermedad mental», ha dicho una internauta que se declara médico en su perfil.

According to this Trans person pms is ruining his Disney trip. Solid evidence of mental illness. pic.twitter.com/Bn9sAR9wgI — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) June 13, 2023

La polémica en torno a la transexualidad también se ha extendido a otro ámbitos como el deporte, donde ha sido duramente criticada. En este sentido, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se presentaron dos proyectos de ley para prohibir a las mujeres transgénero jugar en equipos deportivos femeninos en las escuelas secundarias del estado: La ley de Igualdad en los Deportes Femeninos y la ley de Transparencia Atlética Escolar. «Los equipos o los deportes designados para mujeres, mujeres o niñas no estarán abiertos a estudiantes del sexo masculino», establece el proyecto de ley de Igualdad en los Deportes Femeninos.

Por su parte, la iniciativa de Ley de Transparencia Atlética Escolar consolida aún más la posición de los legisladores republicanos del estado. Así, se establece que «el sexo de las personas se reconocerá basándose únicamente en la biología reproductiva y la genética de una persona al nacer».

Ahora bien, la administración de Joe Biden contraatacó estas iniciativas estatales. La nueva normativa que pretende imponer la administración demócrata limitaría las exclusiones de los atletas trans en competiciones de mujeres, pero pretende fijar criterios que también permitirían excluir su participación. Lo que el Gobierno de Joe Biden quiere establecer es que los colegios tengan en cuenta una serie de factores antes de aprobar una prohibición a los atletas trans que venga justificada con lo que ellos consideran una base educativa y la necesidad de equidad. También creen que hay que considerar el tipo de deporte, la edad de los estudiantes y el nivel de la competición. De este modo, un colegio podría justificar el veto de los atletas transgénero en su equipo de competición de atletismo de secundaria , pero fuera del ámbito escolar, habría más dificultades para limitar los equipos femeninos con atletas trans.