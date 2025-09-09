Detenido por apuñalar varias veces a su madre tras confesar el asesinato en Las Palmas

Un hombre ha matado a su madre este lunes en el diseminado de Siete Puertas, en el barrio de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria. El presunto autor del homicidio, de unos 40 años, fue detenido por la Policía Nacional tras el homicidio. Según las primeras informaciones, la víctima, de 78 años, presentaba múltiples heridas de arma blanca, especialmente en el tórax. El acusado, que también mostraba una herida sangrante en una de sus manos, fue atendido en el lugar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser trasladado bajo custodia policial.

La alerta llegó a las fuerzas de seguridad poco después de las 21:00 horas, movilizando a agentes del Grupo de Homicidios, Policía Científica y a la comitiva judicial con forenses, que se encargaron del levantamiento del cadáver y de las primeras diligencias. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia.

De momento, no han trascendido detalles sobre el motivo que hay detrás del crimen. El caso permanece bajo investigación y se esperan los informes forenses y policiales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el brutal ataque.

Se entregó tras el ataque

Tras apuñalar mortalmente a su madre, el hombre no intentó huir. Herido en una mano y cubierto de sangre, acudió a la Policía Nacional para confesar lo ocurrido. Fue detenido de inmediato y puesto bajo custodia, mientras los agentes se desplazaban a la vivienda de Siete Puertas, donde hallaron el cuerpo sin vida de la mujer.

Los vecinos del diseminado de Siete Puertas, según han contado las autoridades, describen a la familia como «discreta y sin antecedentes de «comportamientos violentos» por parte del detenido, lo que ha incrementado la sorpresa y la conmoción en la comunidad tras conocerse el crimen.