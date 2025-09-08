Un conocido culturista y entrenador personal da positivo en tres drogas distintas conduciendo por Palma

Tolerancia cero con el alcohol y las drogas al volante. Agentes de la Policía Local de Palma han ‘cazado’ a un conocido entrenador personal y culturista balear conduciendo bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los hechos se remontan en torno a las siete de la mañana del pasado domingo en el polígono de Son Castelló de Palma.

Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana por la zona, observaron a un vehículo circulando de forma anómala por el Camí Vell de Bunyola, con las luces apagadas y a una velocidad anormalmente reducida. La experiencia de los agentes les llevó a darle el alto y verificar si el conductor se encontraba en las condiciones óptimas para poder circular.

Nada más aproximarse al vehículo, el conductor mostró una actitud extraña, esquiva y desafiante en algunos momentos con los agentes actuantes. Debido a la imponente musculatura y tamaño del sospechoso, los policías solicitaron a otra patrulla policial que acudiera de refuerzo y a la Unidad de Accidentes para que practicaran las correspondientes pruebas de detección de drogas.

El resultado fue alarmante: Positivo en cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Según la Policía Local de Palma, «este cóctel de sustancias al volante es una bomba de relojería que pone en un riesgo mortal la vida del conductor y la del resto de usuarios de la vía. Nuestro trabajo es retirar estos peligros de la carretera, sea la hora que sea», apuntaban en sus redes sociales. El conductor fue denunciado y su vehículo, retirado.