Detenida una pareja por robar a numerosos ancianos a la salida de los bancos en Almansa (Albacete)

La Guardia Civil ha detenido este martes a una pareja de nacionalidad colombiana, de 51 y 54 años de edad, como presuntos autores de varios delitos de hurto; el dúo centraba su atención principalmente en personas mayores mediante el método del cogotero. Las investigaciones han permitido desmantelar la actividad de la pareja, que actuaba de forma coordinada y especializada.

Las actuaciones empezaron tras una denuncia presentada por una persona de avanzada edad y movilidad reducida el pasado mes de agosto, a la cual le sustrajeron hasta 1200 euros en efectivo después de haber efectuado el reintegro del dinero en una sucursal bancaria.

Los investigadores del caso determinaron que los autores habían seguido a la víctima desde la entidad financiera hasta un supermercado cercano. Una vez allí, utilizaron la maniobra de distracción previamente mencionada para apoderarse del dinero que la persona mayor guardaba en su andador.

Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil permitieron construir el modo de actuación empleado por los ahora detenidos, que distribuían las funciones con una coordinación perfecta, para así robar a los más mayores.

La primera fase consistía en la localización de las potenciales víctimas. Para ello, uno de los sospechosos entraba a las sucursales bancarias fingiendo que estaba realizando alguna gestión, cuando en realidad estaba observando cómo las personas mayores sacaban dinero en efectivo.

Posteriormente, se iniciaba el seguimiento, comunicando a su cómplice la descripción de la víctima y otros detalles de interés mediante unos dispositivos inalámbricos ocultos.

Finalmente, el otro sospechoso seguía a la persona de avanzada edad y utilizaba diferentes obras de engaño y distracción para conseguir su dinero. Entre ellas figuraban los lanzamientos de monedas al suelo, falsas solicitudes de ayuda o incluso el pinchazo deliberado de neumáticos para aprovechar mientras la víctima se disponía a cambiar la rueda para robar el dinero.

Detenidos mientras se preparaban

El avance de la investigación permitió a los agentes identificar a los presuntos autores y establecer un dispositivo de vigilancia que culminó con su detención cuando, presuntamente, se encontraban a la espera de seleccionar una nueva víctima. En ese momento, permanecían en la terraza de una cafetería en Almansa, donde controlaban los accesos a varias entidades bancarias de la localidad.

Durante la intervención policial se intervinieron diversos efectos que, supuestamente, utilizaban para la comisión de los delitos investigados: dispositivos auriculares inalámbricos, varillas punzantes para pinchar los neumáticos, prendas para dificultar su identificación y una tarjeta bancaria sustraída cuyos datos identificativos habían sido borrados.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de nuevas víctimas. Además, la mujer detenida tenía varias identidades policiales, asociadas a distintas órdenes judiciales de búsqueda, detención y averiguación de domicilio y paradero dictadas por varios juzgados, entre ellos de Madrid, de Valencia y de Salamanca. Por otra parte, los policías creen que puede haber más gente implicada, cómplices del grupo investigado.

Cómo prevenir este tipo de hurto

Para no caer en su trampa, los expertos recomiendan ocultar el efectivo inmediatamente dentro de la sucursal y desconfiar sistemáticamente de cualquier distracción en la calle. Asimismo, se aconseja realizar estas operaciones acompañados y, ante la menor sospecha de seguimiento, refugiarse en un lugar concurrido y llamar de inmediato al 091 o 062.