Un alemán viola a una turista en los baños de una discoteca de Playa de Palma, graba la agresión y la difunde

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen alemán por violar a una turista en el baño de un local de ocio nocturno situado en la Playa de Palma. El individuo grabó la agresión sexual con su teléfono móvil y procedió a difundir el vídeo a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada de este pasado sábado, cuando una llamada al teléfono 091 alertó a las fuerzas de seguridad sobre un ataque sexual en un establecimiento de la zona. A su llegada, las patrullas policiales localizaron a la víctima sumida en un fuerte estado de nerviosismo y llanto. Ante la barrera idiomática, una amiga de la mujer actuó como intérprete para relatar a los agentes cómo se habían desarrollado los acontecimientos minutos antes.

Según la información aportada por la acompañante, la víctima había conocido al sospechoso con anterioridad a la agresión. A pesar de que el individuo mostró una actitud cariñosa e intentó flirtear con ella de manera insistente, la mujer le dejó claro en todo momento que no deseaba mantener ningún tipo de relación sexual con él.

Sin embargo, cuando la turista se dirigió al servicio del establecimiento, el acusado la siguió de cerca. En un primer instante, los empleados de seguridad del local le cortaron el paso en el acceso, recordándole que no podía entrar al aseo de mujeres. Aprovechando un descuido posterior del personal, el hombre logró colarse en el interior de los baños tras ella.

Una vez dentro, el denunciado la sujetó con fuerza y la obligó a ponerse de rodillas. La víctima intentó resistirse con desesperación, tratando de arrastrarse y levantarse del suelo para zafarse del agresor, lo que le provocó heridas sangrantes en las rodillas. Pese a la firme oposición de la mujer, el atacante la forzó y la agredió sexualmente sin protección. Durante la agresión, la víctima se percató de que el hombre estaba grabando el ataque con su móvil y que, acto seguido, envió la filmación a terceras personas mediante una aplicación de mensajería instantánea.

Finalmente, la mujer consiguió abrir la puerta del aseo y solicitar auxilio. El personal de seguridad intervino de inmediato, retuvo al agresor y avisó a la Policía Nacional. Los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración, mientras que la turista fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica antes de formalizar la denuncia en la Jefatura Superior.