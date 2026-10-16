Detenida una madre y sus dos hijos por estafar a personas con escasos recursos con una vivienda de alquiler en Torrevieja

Una mujer, de 54 años, su hija, de 24, y su hijo, de 25, todos de nacionalidad española, con domicilio en la localidad de Villarrobledo, en la provincia de Albacete, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, han sido detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de ocho delitos de estafa, además de otros de usurpación de identidad, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Las detenciones se han producido tras una investigación del Instituto Armado a resultas de las denuncias de perjudicados en razón de que, según el relato de la Guardia Civil, las víctimas denunciaban haber contactado a través de una red social con una mujer que ofrecía una vivienda en alquiler en Torrevieja. Tras mostrar el inmueble, les cobraba la primera mensualidad o la fianza. Y, tras recibir el dinero, desaparecía y dejaba de responder.

La mujer que mostraba la vivienda que supuestamente iba a alquilar, según la Guardia Civil, se presentaba ante los perjudicados con un documento de identidad que previamente había sido sustraído a otra, con un aspecto físico parecido al suyo.

Muchos de los afectados en este caso eran personas con escasos recursos económicos, de modo que la pérdida del dinero que entregaban, ya fuera como primer mes de alquiler o fianza, les dejaba en una situación de especial vulnerabilidad: sin vivienda y sin los ahorros que habían destinado a conseguirla.

La investigación de la Guardia Civil llevó a los agentes a un domicilio en la localidad de Villarrobledo, en la provincia de Albacete, donde el grupo tenía establecido su centro de operaciones. Allí, se practicaron las tres detenciones, así como un registro domiciliario, en que se intervino numerosa documentación falsificada.

Las diligencias se han puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en Alicante, que ha decretado la libertad con cargos de los presuntos responsables.

A raíz de este caso, la Guardia Civil ha recomendado extremar las precauciones al buscar una vivienda en régimen de alquiler a través de internet. Y, en concreto, desconfiar de quien reclame anticipos o pagos en efectivo antes de firmar el contrato; comprobar la identidad del arrendador y la titularidad del inmueble; dejar constancia documental de las cantidades entregadas; y denunciar ante la sospecha de estafa en estos requisitos.

Además, este caso trae a la memoria el publicado también por OKDIARIO el pasado 11 de agosto, cuando se conoció la detención en Callosa de Segura (Alicante) de un marroquí en un caso en que han resultado investigados también otros dos compatriotas de este último. Según la Guardia Civil, publicitaban alquileres vacacionales a través de plataformas de internet y desaparecían tras cobrar la reserva.

Los dos investigados, según fuentes del Instituto Armado, actuaban como lo que en el argot se denomina mulas económicas. Es decir, facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero y luego lo transferían a los responsables a fin, según los investigadores, de dificultar el rastreo del dinero.