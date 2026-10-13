Detenidos 2 argelinos, una marroquí y una española por 41 estafas en el alquiler de viviendas por internet

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones de origen argelino, una mujer marroquí y otra española, como presuntos responsables de un entramado dedicado al alquiler fraudulento de viviendas a través de portales de internet. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La Policía Nacional estima que hay 41 afectados en toda España, a los que se ha causado un perjuicio económico de 52.968 euros.

La investigación se había iniciado tras la denuncia de una mujer. Esta última, había recibido una oferta laboral a través de WhatsApp procedente del teléfono de otra mujer. Se trataba de que ejerciera como secretaria desde su propio domicilio para ejecutar la reserva de viviendas vacacionales.

El trabajo consistía en recibir en una cuenta corriente que debía abrir previamente cantidades que su supuesta jefa le decía que le iban a ser ingresadas. Luego, debía sacar el dinero de esas mismas cuentas, ya fuera a través de un cajero o en ventanilla. Y tenía que introducirlo en un sobre y entregarlo a una tercera persona que la jefa le enviaba, bien a su propio domicilio o a un establecimiento concreto de Alicante.

Sin embargo, poco después, la jefa indicó a la empleada que debía abrir una segunda cuenta. Y este fue el indicio que llevó a la mujer a sospechar que en realidad había sido contratada para ser presuntamente utilizada como mula. Fue en ese momento cuando decidió acudir a la Policía Nacional y presentar la correspondiente denuncia.

La investigación policial destapó que, en realidad, la supuesta jefa insertaba anuncios en portales de internet especializados en alquiler inmobiliario, generalmente en Madrid y Marbella, lugares donde el precio de los inmuebles alcanza un valor muy alto. A partir de aquí, y siempre según el relato policial, lanzaba una falsa oferta de trabajo, bajo el engaño de que la persona contratada realizaría labores de secretariado y se encargaría de recibir las transferencias de los alquileres, siendo este el modo en que se establecía el escalón de las denominadas mulas.

La organización, según la Policía, adquiría tarjetas de telefonía en que los datos eran parciales o ficticios y no correspondían a esos titulares ni por la afiliación ni por el número de documentación, práctica habitual en las bandas organizadas para dar de alta líneas de teléfono con las que operar impunemente.

También indicaban a las supuestas mulas el nombre de una entidad bancaria concreta que permite realizar de forma sencilla los trámites bancarios cotidianos, de modo que pudieran gestionar la cuenta desde una aplicación y sin necesidad de acudir a una oficina física.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo en su propio domicilio a la supuesta autora intelectual de la trama, así como a tres de sus colaboradores. La Policía ha intervenido 1.470 euros que, según los investigadores, proceden supuestamente de la propia actividad delictiva.