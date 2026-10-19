La impactante reflexión de Nacho Abad (56 años) sobre su infancia: «Si la Guardia Civil no hubiera apoyado a mi madre, probablemente yo no estaría aquí»

Nacho Abad ha compartido una reflexión sobre sus orígenes familiares que permite conocer una faceta menos habitual de su vida privada. El presentador de En boca de todos, conocido por su trayectoria en la información de sucesos, ha explicado hasta qué punto el respaldo de la Guardia Civil fue importante para su madre. «Si la Guardia Civil no hubiera apoyado a mi madre, probablemente yo no estaría aquí», afirma el periodista, en una declaración que pone el foco en una historia personal marcada por la ayuda recibida y las oportunidades que esta hizo posibles.

La historia familiar de Nacho Abad

Aunque Nacho Abad lleva años siendo uno de los rostros habituales de la televisión española, no suele centrar su presencia pública en los detalles de su infancia. Nacido en Guadalajara en abril de 1970, estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente amplió su formación con estudios de Criminología.

Su carrera profesional ha estado estrechamente vinculada a la información judicial y policial. Ha trabajado en distintos medios de comunicación y ha participado en programas como Espejo Público y El programa de Ana Rosa. Actualmente, presenta En boca de todos, en Cuatro, donde aborda asuntos de actualidad, investigaciones y sucesos.

El apoyo de la Guardia Civil a su madre

El aspecto más personal de sus declaraciones tiene como protagonista a su madre. Según ha contado el periodista, ella era huérfana y sus padres habían pertenecido a la Guardia Civil. El respaldo que recibió del cuerpo de seguridad fue determinante para que pudiera estudiar y construir su propio futuro.

«Si la Guardia Civil no hubiera apoyado a mi madre, probablemente yo no estaría aquí». La frase expresa hasta qué punto aquella ayuda tuvo consecuencias que fueron más allá de una circunstancia puntual y alcanzaron también a las siguientes generaciones de su familia.

Una faceta menos conocida del periodista

La trayectoria de Nacho Abad ha estado marcada por el análisis de casos criminales y la cobertura de investigaciones policiales. Sin embargo, este testimonio muestra otra perspectiva de su relación con el mundo de la seguridad, pero no desde su trabajo como periodista, sino desde una experiencia familiar que considera importante para explicar sus propios orígenes.