El colapso de rodalies en las elecciones catalanas no fue un sabotaje como insinuó Óscar Puente. «No afirmo que haya sabotaje, pero no lo puedo descartar», dijo el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible horas después de los comicios en Cataluña el pasado 12 de mayo.

Todo apuntaba a un robo pero Óscar Puente, incluso profundizó en la teoría del presunto sabotaje a rodalies. Un bulo del ministro según otras formaciones políticas. A pesar de todo, Puente manifestó :»Me llamó mucho la atención que ayer los Mossos sin haber entrado en los túneles donde se produjeron los incendios ya tuvieran una conclusión, dijeron que descartaban el sabotaje. Nosotros no podemos afirmarlo, pero no podemos descartarlo. Es difícil sostener que fuera un robo de cobre, tiene otra apariencia. ¿Es sabotaje?, no lo sabemos, ¿descartarlo? no podemos».

Ahora, doce días después, los Mossos sí que han descartado definitivamente el sabotaje, una hipótesis que los policías ya avanzaron el mismo día de las elecciones. Desde el principio fue un robo y la Policía catalana ha desmantelado la banda de ladrones que robó el cable de cobre provocando el colapso de los trenes de cercanías de Cataluña ese día.

Delincuentes reincidentes

Se trata de tres hombres y una mujer, todos ellos multirreincidentes, que acumulan una veintena de antecedentes policiales por hechos similares y a los que se les atribuye hasta seis sustracciones de cobre en las caternarias de las líneas ferroviarias de la provincia de Barcelona, y que hoy viernes han pasado a disposición judicial.

Entre los cuatro detenidos se encuentra el propietario de una empresa de gestión de residuos, acusado de un delito de receptación, quien se negó hasta en dos ocasiones a que los Mossos d’Esquadra realizaran las inspecciones rutinarias en su local, tal como establece la normativa vigente.

Los Mossos sitúan al empresario detenido dentro de la banda, y sostienen que actuaba en connivencia con los otros tres arrestados a la hora de recibir el material de cobre robado.

Según la investigación, los detenidos se distribuían los roles para actuar, de manera que un hombre de 52 años y una mujer de 24 se encargaban de cometer los hurtos con una furgoneta, mientras que un tercero, de 26 años, realizaba funciones ejecutivas. Este último hombre era el titular de los vehículos investigados por la Policía y se encargaba de las negociaciones para vender el producto robado.

Robos en elecciones

El robo de cobre en el tramo Barcelona-Montcada de Rodalies el día de las elecciones catalanas dejó sin servicio las líneas de Renfe, provocando un gran impacto en la movilidad ferroviaria, que quedó paralizada y con graves afectaciones incluso los días posteriores.

Ya desde el inicio de la investigación, los Mossos descartaron que se tratara de sabotajes y centraron sus pesquisas en un grupo criminal especializado en robos de cable de cobre con múltiples antecedentes. De hecho les acusan de robos similares en el cableado ferroviario en los días y semanas previas a las elecciones.

Entonces, a pesar de que los Mossos comunicaron que sospechaban que se encontraban ante un robo, Óscar Puente insinuó públicamente que podría tratarse de un sabotaje en rodalies para influir en los resultados electorales. Esa hipótesis del sabotaje que defendía el ministro se ha venido abajo en menos de 12 días.