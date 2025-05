El CNI y la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional se han sumado a la investigación del asesinato por encargo del ex político Andriy Portov en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sólo han pasado unas horas tras el crimen y los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis del caso, desde que sea obra del crimen organizado o un atentado con tintes políticos.

La Brigada de Información, especializada en terrorismo, ya comparte de forma oficial con el Grupo V de Homicidios la investigación del caso. A ellos se ha sumado de forma extraoficial el CNI para colaborar en las pesquisas, reforzando la parte de la investigación que busca un rastro con conexiones internacionales en el asesinato por encargo.

En la mente de todos, el atentado frustrado que casi le cuesta la vida al ex político Alejo Vidal-Quadras en Madrid en noviembre de 2023 en Madrid. La investigación de ese intento de asesinato ha confirmado la autoría de la Mocro Maffia y apunta a un encargo del régimen de Irán utilizando a los sicarios del crimen organizado para no ensuciarse las manos en otro país.

La investigación del asesinato de Pozuelo

La otra cara de la moneda de la presencia de abundantes testigos del asesinato junto a un colegio de Pozuelo es la dificultad que tiene la Policía para desbrozar toda la información, a veces contradictoria, que les llega.

Centrados esta tarea, los investigadores ya creen que el crimen fue cometido por dos sicarios profesionales, no tres como manifestaban algunos testigos. Uno de ellos, el que huyó por una zona de campo cercana, alto, delgado y vestido con un chándal.

«Varios autores» del asesinato de Pozuelo

Los testigos le describen con barba pero se presume que era postiza. Esa es la descripción con la que cerca de 70 policías con refuerzo de la UPR, y guardias civiles, buscaron a «varios autores» del asesinato de Pozuelo en las horas posteriores al crimen, según el Ministerio del Interior.

Igualmente, la Policía está revisando todas las cámaras de seguridad de la zona en las semanas anteriores al crimen. Buscan descubrir al grupo que planeó el asesinato vigilando y siguiendo al ex político ucraniano para averiguar sus rutinas.

Otra parte de la investigación se centra en las conexiones internacionales del ex político y averiguar si temía la venganza de alguna organización criminal por asuntos económicos, algo que no parece probable, dado que la víctima no se escondía en Madrid y hacía su vida con total normalidad, llevando a sus hijas al Colegio Americano a cuyas puertas fue finalmente asesinado.

Por último, una tercera pata de las pesquisas busca la relación de los autores con alguna organización criminal conocida por su profesionalidad y proclive a aceptar encargos de este calado. «Cuando ocurre algo así, nos movilizamos todos» apunta una fuente cercana al caso sobre la colaboración del CNI en la investigación del asesinato por encargo del ex político ucraniano y prorruso en Pozuelo de Alarcón.

Nada está claro de momento y la investigación acaba de comenzar, aunque desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022, Ucrania ha reinvindicado o se le atribuyeron varios asesinatos en Rusia y en los territorios ocupados, que tenían como objetivo principalmente a cargos militares o políticos. Igualmente, Rusia ha sido acusada de otros asesinatos cometidos en el extranjero, como el de un desertor ruso asesinado en febrero de 2024 en Villajoyosa, Alicante.